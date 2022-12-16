Сколько объектов генерации повреждено во время утренней атаки рф — Минэнерго — Finance.ua
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Сколько объектов генерации повреждено во время утренней атаки рф — Минэнерго

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Ракетная атака рф утром 16 декабря повлекла за собой повреждение ориентировочно 9 объектов генерации и ограничила производство атомных станций.
Об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, пишет «Интерфакс-Украина».
«То, что мы уже видим, есть повреждения около девяти объектов генерации. Сейчас мы еще верифицируем повреждения. Соответственно, повреждены подстанции, которые передают электроэнергию, что привело к ограничению производства, прежде всего, атомной генерации», — подчеркнул министр.
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По его словам, сейчас последствия ракетного удара фиксируются, ситуация анализируется, чтобы увеличить производство электроэнергии в ближайшее время.
«Сейчас мы попытаемся максимально быстро добавить атомные станции в систему», — добавил он.
При этом он заметил, что будет сложная ситуация в Харькове.
«Я не хочу называть объекты, в которые были попадания, будем стараться поскорее их восстановить», — заявил Галущенко.
По его словам, уже не в первый раз российские агрессоры пытаются наносить удары и по генерации, и по распределительным объектам, назвав их действия «обычной очередной террористической атакой».
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Комментируя сообщение НЭК «Укрэнерго» о потере в результате атаки 50% потребления, он пояснил, что это означает невозможность снабжения электроэнергией до половины потребителей.
«Прошу граждан с пониманием отнестись к аварийным отключениям и уверяю, что мы сделаем все и даже больше, чтобы поскорее восстановиться», — резюмировал министр.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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