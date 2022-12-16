Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию в энергетике — Finance.ua

Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию в энергетике Сегодня 13:30 — Энергетика

Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию в энергетике.

Об этом говорится в сообщении компании. В результате обстрелов 16 декабря произошла потеря более 50% потребления энергетической системы.

Во многих районах Киева продолжаются отключения. Жителям советуют запастись водой из бюветов — как питьевой, так и технической.

Коммунальные и аварийные службы работают в усиленном режиме. В первую очередь над восстановлением тепло- и водоснабжения.

Отметим, что в столице открыты 430 стационарных «Пунктов несокрушимости» , где можно согреться, получить горячие напитки, зарядить электронные устройства и воспользоваться интернетом.

«В настоящее время есть повреждения около 9 объектов генерации. Соответственно так же повреждены станции и подстанции, которые передают электроэнергию, что повлекло за собой ограничение производства по объектам атомной генерации», — заявил министр Галущенко, пишет РБК.

Комментируя заявление «Укрэнерго» о потере более 50% потребления объединенной энергетической системы, министр отметил, что речь идет о невозможности поставлять электроэнергию до 50% потребителей.

В то же время, он отметил, что ситуация уже исправляется и уже сейчас происходит соответствующая нагрузка атомной генерации.

«Я надеюсь, что уже в ближайшее время сможем стабилизировать ситуацию. Однако надо понять, что уже сегодня у нас будут аварийные и экстренные отключения. Призываю граждан понять эту ситуацию и поверьте, что мы делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить», — добавил Галущенко.

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