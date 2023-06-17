Сколько нужно подписчиков в инстаграме, чтобы начать зарабатывать — Finance.ua

Сколько нужно подписчиков в инстаграме, чтобы начать зарабатывать Сегодня 08:40 — Личные финансы

Сколько нужно подписчиков в инстаграме, чтобы начать зарабатывать

Сколько нужно подписчиков в инстаграме, чтобы начать зарабатывать?

Есть мнение, что для того, чтобы у блогера покупали рекламу, нужно от 1 тыс. подписчиков. Но никакой конкретной цифры нет. Тысяча — это требование многих инстаграм бирж, блогеры с меньшим количеством фоловеров просто не могут зарегистрироваться.

Блогеру не стоит рассчитывать на серьезный заработок, если на него подписано менее 10 тыс. пользователей. Какие-то рекламодатели, конечно, могут появиться, но им все же удобнее работать с несколькими достаточно крупными аккаунтами, чем с сотней мелких.

В случае продажи собственных товаров или услуг количество подписчиков может быть намного ниже. Есть много примеров, когда аудитория менее 5 тыс. приносит ощутимую прибыль. Но в этом случае многое зависит от самого товара.

Конечно, чем больше подписчиков, тем больше шансов заработать. Но не только количество важно. Не стоит забывать и о качестве. Аудитория блогера должна быть активной — просматривать, лайкать, комментировать посты.

«Нужно относиться к своим подписчикам, как к своим друзьям, и общаться с ними так, как ведешь себя в жизни. Я много раз сталкивался с подписчиками, которые говорили мне: „Думал, что вживую ты даже не будешь со мной общаться, потому что у меня нет таких результатов, как у тебя!“ Но я общаюсь со всеми на равных и после таких ситуаций люди становятся лучшими подписчиками. Они реагируют на все ваши истории, пишут комментарии, поддерживают вас в трудное время и тем самым поднимают статистику вашего блога. Не нужно расстраиваться, если какая-нибудь ваша идея не получает желаемый фидбек от аудитории. В таком случае просто общайтесь с аудиторией и спрашивайте, чего она ждет от вас. Давайте подписчикам, что они хотят видеть от вас. Следует запомнить правило: один лояльный подписчик приведет еще подписчиков в твой блог».

Александр Королюк, инстаграм-блогер и предприниматель из 49 тыс. подписчиков: «Отношение активной аудитории ко всему объему подписчиков называется вовлеченностью. Чем выше вовлеченность, тем интереснее такая учетная запись для размещения рекламы».

Обычно у успешных блогеров уровень вовлеченности находится в районе от 2% до 5%. С ростом числа подписчиков вовлеченность пропорционально уменьшается.

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