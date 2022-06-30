Сколько нужно денег, чтобы построить дом в Польше — Finance.ua

Сколько нужно денег, чтобы построить дом в Польше Сегодня 17:04 — Личные финансы

Сколько нужно денег, чтобы построить дом в Польше

Постройка частного дома в Польше в этом году обойдется в среднем на 50 тысяч злотых дороже, чем год назад. Об этом говорится в отчете rankomat.pl.

Эксперты проанализировали рынок строительных специалистов и основные затраты на строительство дома. Основой для расчета стали исследования Wavemaker и данные портала kb.pl для домов площадью 100 м2, 140 м2 и 195 м2.

«Все суммы на строительство дома являются ставками нетто и не включают 8% НДС, а также определенные расходы, такие как приобретение и обустройство участка под строительство, приобретение проекта дома, отделка дома под ключ и его оборудование, а также озеленение и закладка сада возле дома», — добавили авторы.

Согласно исследованию, наибольшей проблемой на этапе строительства и ремонта дома являются финансы: так, 53% респондентов почувствовали рост цен на материалы, а 41% имели непредвиденные расходы.

«Большая часть респондентов признали, что потратили на строительство больше, чем планировалось. Самая большая группа (20%) заявила, что они превысили бюджет от 1001 до 5000 злотых. Чуть меньше респондентов (17%) выложили от 101 до 500 злотых», — говорится в пресс-релизе.

Сколько придется заплатить за строительство жилья

Исследователи отмечают, что «чем больше дом, тем выразительнее разница в стоимости строительства с годами».

если строится жилье площадью 195 м2 по стандарту застройщика, то стоимость такой инвестиции составит в среднем 470 тыс. злотых. Годом ранее она была еще 412 тыс. злотых, а 5 лет назад 319 тыс. злотых. Ежегодно она прибавляет в цене в среднем на 30 тыс. злотых;

по стандарту застройщика, то стоимость такой инвестиции составит в среднем 470 тыс. злотых. Годом ранее она была еще 412 тыс. злотых, а 5 лет назад 319 тыс. злотых. Ежегодно она прибавляет в цене в среднем на 30 тыс. злотых; в свою очередь, дом площадью 140 м2 без отделки в 2022 году будет стоить в среднем 410 тыс. злотых, тогда как в прошлом году он стоил 358 тыс. злотых, а 5 лет назад — 276 тыс. злотых. Здесь темп роста в среднем составляет 26 800 злотых в год;



без отделки в 2022 году будет стоить в среднем 410 тыс. злотых, тогда как в прошлом году он стоил 358 тыс. злотых, а 5 лет назад — 276 тыс. злотых. Здесь темп роста в среднем составляет 26 800 злотых в год; ежегодно на строительство дома площадью 100 м2 к норме застройщика нужно тратить еще 22 тыс. злотых. Если в 2018 году хватило 232 тыс. злотых, в 2021 г. — 300 тыс. злотых, то в этом году нужно уже 342 тыс. злотых, то есть на 42 тыс. злотых больше.



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Економічні новини Польщі По материалам:

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