Сколько налогов уплатил крупный бизнес за первое полугодие — Finance.ua

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Сколько налогов уплатил крупный бизнес за первое полугодие

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Сколько налогов уплатил крупный бизнес за первое полугодие
Сколько налогов уплатил крупный бизнес за первое полугодие
Крупные налогоплательщики в январе-июне 2024 года уплатили 242,9 млрд грн в общий фонд государственного бюджета.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.
«В целом, в течение января-июня 2024 года плательщиками Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками обеспечен сбор платежей в общий фонд Государственного бюджета в размере 242,9 млрд грн, что в 1,7 раза или на 102,0 млрд грн больше, чем в январе-июне 2023 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что доля обслуживаемых Центральным управлением поступлений от крупного бизнеса по результатам января-июня 2024 года составляет 40,6% от сбора в общий фонд госбюджета по Украине.
В разрезе основных налогов в январе-июне 2024 года прирост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года обеспечен по:
  • налогу на прибыль в 3 раза или +62,4 млрд грн (поступило 93,5 млрд гривен);
  • дивидендам, начисленных на акции (доли) хозяйствующих обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность в 2,2 раза или +31,4 млрд грн (поступило 58,6 млрд гривен);
  • налогу на добавленную стоимость на 3,5% или +2,0 млрд грн (поступило 58,3 млрд гривен);
  • налогу на доходы физических лиц на 27,5% или +3,2 млрд грн (поступило 14,8 млрд гривен);
  • по акцизному налогу с произведенных в Украине подакцизных товаров на 10,1% или +1,1 млрд грн (поступило 11,5 млрд гривен).
Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в январе-июне 2024 года составили 21,5 млрд грн, что на 25,3% или на 4,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2023 года.
По материалам:
Укрінформ
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