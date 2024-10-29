Сколько мужчин еще планируют призвать в Силы обороны — Finance.ua

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Сколько мужчин еще планируют призвать в Силы обороны

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Украина планирует мобилизовать дополнительно 160 тысяч граждан.
Об этом во время представления президентских законопроектов о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Литвиненко, сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.
По словам секретаря СНБО, всего в состав Сил обороны Украины уже было призвано 1 млн 50 тысяч граждан.
«Планируется призвать еще 160 тысяч человек. Это позволит укомплектовать части до 85%», — сообщил Литвиненко.
Верховная Рада Украины продлила сроки военного положения и общей мобилизации в Украине на 90 дней. Соответствующие законопроекты парламентарии поддержали конституционным большинством.
По материалам:
УНІАН
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