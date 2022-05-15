Сколько можно заработать на инвестициях в агропромышленность — Finance.ua

Если говорить об инструментах, которые были доступны украинскому инвестору до начала масштабных боевых действий на территории Украины, то можно выделить несколько видов по ранжированию доходности и риска.
Однако после нападения россии были введены определенные финансовые ограничения, из-за чего инвесторы имеют не столь широкий выбор, куда вложить свои средства:
ОВГЗ или евробонды фактически превратились в военные облигации, доходность по которым составляет от 11% до 9,5% по последним размещениям Минфина;
доступный инструмент депозитов для формирования какого-либо пассивного дохода. Однако ставки не так высоки — если раньше они были на уровне инфляции, то сейчас вряд ли ее покрывают;
фондовый рынок закрыт, потому никаких корпоративных облигаций приобрести нельзя;
реестры недвижимости Украины фактически были закрыты до конца апреля, поэтому «чистые» соглашения заключать было невозможно. В настоящее время они работают с ограничениями. Кроме того, все еще существует достаточно высокий риск физического повреждения или уничтожения объектов недвижимости;
золото доступно для инвестиций, однако цена покупки и продажи очень отличаются. Например, последние котировки ПриватБанка свидетельствуют, что приобрести грамм золота можно за 2 500 грн, а продать — за 1 500. Если же брать цену Нацбанка, то рост с начала военного положения почти не произошел;
акции публичных компаний пока недоступны для украинцев. Пополнить брокерский счет, конвертировать гривну в валюту, а также переводить валюту за границу тоже нельзя.
"Мы проанализировали последние 20 лет по основным инструментам, которые выбирают инвесторы. Как видно на графике, после резкого взлета к 2008 году недвижимость начала расти в цене только после 2020 года. Кстати, мы принимали во внимание только жилую недвижимость Киева как наиболее популярный сегмент, который инвесторы рассматривали с точки зрения получения пассивного дохода. Относительно золота — да, оно в большинстве случаев приносило доход из-за роста стоимости, но были и негативные кризисные годы. Если принимать во внимание акции публичных компаний S&P 500, то есть взлеты и падения, но не больше 20% в год можно было заработать.
А вот что касается доходности украинского агросектора, то, по данным Госстата и официальной финансовой отчетности компаний, не было ни одного убыточного года. За последние годы агробизнес приносил своим владельцам около 20-40% в год", — отмечает Остапенко.
По его словам, если бы инвестор вложил 100 долларов в разные сектора в начале 2000-х годов, то больше всего он мог бы заработать именно на агробизнесе. Фактически за 20 лет видим рост в 10 раз, то есть условно вложенные 100 долларов 20 лет назад сейчас стоили бы более 1 тыс. долларов.
Так что инвестиции в агропромышленность имеют довольно интересный баланс между риском и доходностью: за последние 20 лет средняя ежегодная доходность составила 22%.
Что с налогами
«Интересна ситуация с налогообложением. Государство устанавливает льготу: при получении дивидендов инвестиций в инвестфонды вы платите половину от ставки налога на доходы физлиц. То есть если по депозитам вы платите 18%, то по инвестфонду — это 9%. Также есть военный сбор 1,5%», — рассказал Остапенко.
Почему это интересная инвестиция после войны
1. Стратегическая отрасль Украины:
АПК является одной из наиболее стабильных отраслей — ни одного убыточного года с 2000 г.;
восстановить возделывание земли легче, чем отстроить металлургический завод;
ожидаются новые логистические схемы по наземному транспорту, грузовые терминалы на границе.
2. Защищенность:
благодаря валютной привязке доходность в период кризиса только растет;
агрорынок фрагментирован, нет риска монополизации;
продукция АПК всегда имеет ликвидность, а глобальный спрос только растет.
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