Сколько можно заработать на инвестициях в агропромышленность — Finance.ua

Сколько можно заработать на инвестициях в агропромышленность

Сегодня 09:03 — Личные финансы

Заработать на аграрном бизнесе можно, даже не будучи специалистами в агросфере. Об особенностях инвестирования в этот сегмент рассказал инвестиционный директор SI Capital Владислав Остапенко на конференции «Мои финансы во время войны. День 2 — Инвестиционное контрнаступление».

Наиболее доходные инвестиции до начала войны

Если говорить об инструментах, которые были доступны украинскому инвестору до начала масштабных боевых действий на территории Украины, то можно выделить несколько видов по ранжированию доходности и риска.

Однако после нападения россии были введены определенные финансовые ограничения, из-за чего инвесторы имеют не столь широкий выбор, куда вложить свои средства:

ОВГЗ или евробонды фактически превратились в военные облигации, доходность по которым составляет от 11% до 9,5% по последним размещениям Минфина;

фактически превратились в военные облигации, доходность по которым составляет от 11% до 9,5% по последним размещениям Минфина; доступный инструмент депозитов для формирования какого-либо пассивного дохода. Однако ставки не так высоки — если раньше они были на уровне инфляции, то сейчас вряд ли ее покрывают;

для формирования какого-либо пассивного дохода. Однако ставки не так высоки — если раньше они были на уровне инфляции, то сейчас вряд ли ее покрывают; фондовый рынок закрыт, потому никаких корпоративных облигаций приобрести нельзя;

закрыт, потому никаких корпоративных облигаций приобрести нельзя; реестры недвижимости Украины фактически были закрыты до конца апреля, поэтому «чистые» соглашения заключать было невозможно. В настоящее время они работают с ограничениями. Кроме того, все еще существует достаточно высокий риск физического повреждения или уничтожения объектов недвижимости;

Украины фактически были закрыты до конца апреля, поэтому «чистые» соглашения заключать было невозможно. В настоящее время они работают с ограничениями. Кроме того, все еще существует достаточно высокий риск физического повреждения или уничтожения объектов недвижимости; золото доступно для инвестиций, однако цена покупки и продажи очень отличаются. Например, последние котировки ПриватБанка свидетельствуют, что приобрести грамм золота можно за 2 500 грн, а продать — за 1 500. Если же брать цену Нацбанка, то рост с начала военного положения почти не произошел;

доступно для инвестиций, однако цена покупки и продажи очень отличаются. Например, последние котировки ПриватБанка свидетельствуют, что приобрести грамм золота можно за 2 500 грн, а продать — за 1 500. Если же брать цену Нацбанка, то рост с начала военного положения почти не произошел; акции публичных компаний пока недоступны для украинцев. Пополнить брокерский счет, конвертировать гривну в валюту, а также переводить валюту за границу тоже нельзя.

"Мы проанализировали последние 20 лет по основным инструментам, которые выбирают инвесторы. Как видно на графике, после резкого взлета к 2008 году недвижимость начала расти в цене только после 2020 года. Кстати, мы принимали во внимание только жилую недвижимость Киева как наиболее популярный сегмент, который инвесторы рассматривали с точки зрения получения пассивного дохода. Относительно золота — да, оно в большинстве случаев приносило доход из-за роста стоимости, но были и негативные кризисные годы. Если принимать во внимание акции публичных компаний S&P 500, то есть взлеты и падения, но не больше 20% в год можно было заработать.

А вот что касается доходности украинского агросектора, то, по данным Госстата и официальной финансовой отчетности компаний, не было ни одного убыточного года. За последние годы агробизнес приносил своим владельцам около 20-40% в год", — отмечает Остапенко.

По его словам, если бы инвестор вложил 100 долларов в разные сектора в начале 2000-х годов, то больше всего он мог бы заработать именно на агробизнесе. Фактически за 20 лет видим рост в 10 раз, то есть условно вложенные 100 долларов 20 лет назад сейчас стоили бы более 1 тыс. долларов.

Так что инвестиции в агропромышленность имеют довольно интересный баланс между риском и доходностью: за последние 20 лет средняя ежегодная доходность составила 22%.

Что с налогами

«Интересна ситуация с налогообложением. Государство устанавливает льготу: при получении дивидендов инвестиций в инвестфонды вы платите половину от ставки налога на доходы физлиц. То есть если по депозитам вы платите 18%, то по инвестфонду — это 9%. Также есть военный сбор 1,5%», — рассказал Остапенко.

Почему это интересная инвестиция после войны

1. Стратегическая отрасль Украины:

АПК является одной из наиболее стабильных отраслей — ни одного убыточного года с 2000 г.;

восстановить возделывание земли легче, чем отстроить металлургический завод;

ожидаются новые логистические схемы по наземному транспорту, грузовые терминалы на границе.

2. Защищенность:

благодаря валютной привязке доходность в период кризиса только растет;

агрорынок фрагментирован, нет риска монополизации;

продукция АПК всегда имеет ликвидность, а глобальный спрос только растет.

Но если вы предпочитаете депозиты, то у нас для вас приятная новость. Finance.ua договорился с банками, чтобы вы могли получить «Бонус к депозиту». Ведь деньги никогда не помешают, а выгодное увеличение процента можно оформить в три шага.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.