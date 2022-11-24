Сколько может работать мобильная связь без света — Finance.ua

Сколько может работать мобильная связь без света Сегодня 14:00

Если свет исчезает, на базовых станциях мобильных операторов автоматически подключают альтернативное питание — батареи и генераторы. Их работы хватает чаще всего на 4-5 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя пресс-службы компании Vodafone Викторию Рубан.

«После 4-5 часов их нужно заряжать, как павербанки. На полную подзарядку нужно до 20 часов. Поэтому Vodafone использует любые альтернативные источники питания от дизель-генераторов до солнечных панелей, но такое оборудование не везде, а только на критически важных узловых объектах», — объяснила она.

Там, где возможно, операторы часто объединяются с другими бизнесами — ТРЦ, предприятиями. Они подключаются к их стационарным дизель-генераторам.

«Мы следим за ситуацией и готовимся к разным сценариям. Все оборудование, кроме оптоволокна, нуждается в электропитании, и его отсутствие — критическое для работы сети. Поэтому мы принимаем различные меры, чтобы обеспечить связь, несмотря на длительные отключения электроэнергии», — добавила Виктория Рубан.

При этом мобильные операторы в Украине закупают дополнительное оборудование, дизель-генераторы, новые аккумуляторные батареи, чтобы абонентам можно оставаться на связи дольше.

Українські Новини По материалам:

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