Сколько может проехать электромобиль с разряженной батареей — Finance.ua

Сколько может проехать электромобиль с разряженной батареей Сегодня 05:25 — Технологии&Авто

Британское издание WhatCar? в рамках масштабного теста машин на батарейной тяге решило установить, сколько может проехать электромобиль на разряженной батарее, пишет avtomir.ua.

Речь идет о ситуации, когда бортовой компьютер показывает остаток запаса хода 0 км, но физически машина еще способна двигаться.

Как известно, у бензиновых и дизельных машин существует так называемый аварийный буфер — запас горючего, «скрытый» для экстренной ситуации. Обычно такого резерва хватает, чтобы проехать дополнительно 40-80 км, дотянув до ближайшей АЗС. Похожая система есть и у электромобилей: так, если приборная панель показывает, что в аккумуляторе больше не осталось энергии, это не значит, что электромобиль сразу же «заглохнет».

Так вот, издание WhatCar? установило, что некоторые модели могут преодолеть еще 20-30 км «после разрядки». Конечно, не всегда этого достаточно, чтобы доехать до ближайшей зарядки, однако в городе такого запаса точно хватит.

Лучшим в этом отношении является BMW i4 eDrive40 M Sport: в тесте британских коллег машина показала общий запас хода 509 км, из которых 30 км оказались резервными. В спину ему дышат Kia Niro EV и Volvo XC40 Recharge с аварийным запасом 27 км.

Ну а вообщем ТОП выглядит так:

BMW i4: 30 км

Kia Niro EV: 27,2 км

Volvo XC40 Recharge: 27,2 км

Volkswagen ID.5: 24 км

Kia EV6: 20,8 км

MG ZS EV: 20,8 км

Tesla Model 3: 20,8 км

Tesla Model Y: 17,6 км

Cupra Born: 16 км

BMW iX3: 8 км.

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