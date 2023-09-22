Сколько могут заработать украинские беженцы в Германии (инфографика) — Finance.ua
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Сколько могут заработать украинские беженцы в Германии (инфографика)

Личные финансы
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В Германии не хватает рабочих рук, но зарплаты выше, чем в Польше или во многих других странах Европы. Это одна из причин трудовой миграции поляков и выбора страны убежища украинцев.
Сколько можно заработать в Германии людям с профессионально-техническим образованием, пишет businessinsider.com.pl.
Уровень зарплат в Германии отличается в зависимости от региона. В частности, в западной части страны можно в среднем за год заработать на 13 тысяч евро больше, чем в восточной.
В целом уровень зарплат по профессиям таков:
  • пекарь и кондитер — 34 647 евро до отчислений (2887 евро/месяц).
  • маляр (покраска, лакировка) — 35 603 евро (2967 евро/месяц);
  • мясник (переработка мяса) — 34 959 евро (2913 евро/месяц);
  • сантехник, специалист по системам отопления и кондиционирования — 43 777 евро (3648 евро/месяц);
  • механик — 47 104 евро в месяц (около 3925 евро);
  • металлообработка (сварщик, фрезеровщик) — 42 533 евро (3544 евро/месяц).
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Средняя зарплата в Германии в 2022 году составляла 4105 евро в месяц. Но работники, занимающиеся физической работой, зарабатывают меньше. К примеру, украинские беженцы, имеющие право на работу наравне с немцами, могут рассчитывать на такие зарплаты.
Сколько могут заработать украинские беженцы в Германии (инфографика)
В то же время, самые высокие зарплаты — на руководящих должностях компаний и у врачей. К примеру, хирурги в среднем зарабатывают 10 196 евро в месяц, анестезиологи — 9099 евро в месяц.
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По материалам:
РБК-Україна
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