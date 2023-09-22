Сколько могут заработать украинские беженцы в Германии (инфографика) — Finance.ua

Сколько могут заработать украинские беженцы в Германии (инфографика) Сегодня 19:00 — Личные финансы

В Германии не хватает рабочих рук, но зарплаты выше, чем в Польше или во многих других странах Европы. Это одна из причин трудовой миграции поляков и выбора страны убежища украинцев.

Сколько можно заработать в Германии людям с профессионально-техническим образованием, пишет businessinsider.com.pl

Уровень зарплат в Германии отличается в зависимости от региона. В частности, в западной части страны можно в среднем за год заработать на 13 тысяч евро больше, чем в восточной.

В целом уровень зарплат по профессиям таков:



пекарь и кондитер — 34 647 евро до отчислений (2887 евро/месяц).

маляр (покраска, лакировка) — 35 603 евро (2967 евро/месяц);

мясник (переработка мяса) — 34 959 евро (2913 евро/месяц);

сантехник, специалист по системам отопления и кондиционирования — 43 777 евро (3648 евро/месяц);

механик — 47 104 евро в месяц (около 3925 евро);

металлообработка (сварщик, фрезеровщик) — 42 533 евро (3544 евро/месяц).

Средняя зарплата в Германии в 2022 году составляла 4105 евро в месяц. Но работники, занимающиеся физической работой, зарабатывают меньше. К примеру, украинские беженцы, имеющие право на работу наравне с немцами, могут рассчитывать на такие зарплаты.

В то же время, самые высокие зарплаты — на руководящих должностях компаний и у врачей. К примеру, хирурги в среднем зарабатывают 10 196 евро в месяц, анестезиологи — 9099 евро в месяц.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.