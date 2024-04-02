Сколько министры заработали за второй год полномасштабной войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько министры заработали за второй год полномасштабной войны

17
Сколько министры заработали за второй год полномасштабной войны
Сколько министры заработали за второй год полномасштабной войны
В Украине завершилась кампания подачи электронных деклараций за 2023 год. По данным НАПК, о своих доходах отчитались 664 тысячи чиновников, что меньше, чем в 2022-м. Лидером по размеру зарплаты в прошлом году был министр иностранных дел Дмитрий Кулеба — 1 млн 368,7 тыс. гривен. Это немного больше, чем в 2022-м (тогда было 1,2 млн).
Об этом пишет «Слово и дело».
На втором месте — министр юстиции Денис Малюська, заработавший за год 1 млн 235,2 тыс. гривен.
Читайте также
Глава МВД Игорь Клименко (был назначен 3 февраля), уже бывшая министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, министр энергетики Герман Галущенко, министр защиты окружающей среды Руслан Стрилец, министр социальной политики Оксана Жолнович, министр финансов Сергей Марченко и глава Минздрава Виктор Ляшко заработали, согласно декларациям, около 1,1 млн гривен.
Чуть больше миллиона гривен зарплаты задекларировали также и.о. министра молодежи и спорта Матвей Бидный, и.о. министра культуры Ростислав Карандеев и министр Кабмина Олег Немчинов.
Оксен Лисовой, в марте вступивший в должность министра образования и науки, заработал 982 тыс. гривен.
Читайте также
Приблизительно одинаковые зарплаты задекларировали вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина (978,7 тыс. гривен), первая вице-премьер Юлия Свириденко (976 тыс. гривен), премьер-министр Денис Шмыгаль (974,8 тыс. гривен), вице-премьер Ирина Верещук (974,7 тыс. гривен), вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков (974,5 тыс. гривен), министр аграрной политики Николай Сольский (971,5 тыс. гривен), вице-премьер по инновации, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров (969,3 тыс. гривен).
Министр по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, назначенный в марте, получил 890,1 тыс. гривен зарплаты.
Меньше всего в 2023 году заработал Рустем Умеров — 442,3 тыс. гривен, но он был назначен министром обороны только 3 сентября.
Инфографика: «Слово и дело»
Инфографика: «Слово и дело»
По материалам:
Слово і Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.