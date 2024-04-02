Сколько министры заработали за второй год полномасштабной войны — Finance.ua

Сколько министры заработали за второй год полномасштабной войны Сегодня 21:30

Сколько министры заработали за второй год полномасштабной войны

В Украине завершилась кампания подачи электронных деклараций за 2023 год. По данным НАПК, о своих доходах отчитались 664 тысячи чиновников, что меньше, чем в 2022-м. Лидером по размеру зарплаты в прошлом году был министр иностранных дел Дмитрий Кулеба — 1 млн 368,7 тыс. гривен. Это немного больше, чем в 2022-м (тогда было 1,2 млн).

Об этом пишет «Слово и дело».

На втором месте — министр юстиции Денис Малюська, заработавший за год 1 млн 235,2 тыс. гривен.

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Глава МВД Игорь Клименко (был назначен 3 февраля), уже бывшая министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, министр энергетики Герман Галущенко, министр защиты окружающей среды Руслан Стрилец, министр социальной политики Оксана Жолнович, министр финансов Сергей Марченко и глава Минздрава Виктор Ляшко заработали, согласно декларациям, около 1,1 млн гривен.

Чуть больше миллиона гривен зарплаты задекларировали также и.о. министра молодежи и спорта Матвей Бидный, и.о. министра культуры Ростислав Карандеев и министр Кабмина Олег Немчинов.

Оксен Лисовой, в марте вступивший в должность министра образования и науки, заработал 982 тыс. гривен.

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Приблизительно одинаковые зарплаты задекларировали вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина (978,7 тыс. гривен), первая вице-премьер Юлия Свириденко (976 тыс. гривен), премьер-министр Денис Шмыгаль (974,8 тыс. гривен), вице-премьер Ирина Верещук (974,7 тыс. гривен), вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков (974,5 тыс. гривен), министр аграрной политики Николай Сольский (971,5 тыс. гривен), вице-премьер по инновации, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров (969,3 тыс. гривен).

Министр по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, назначенный в марте, получил 890,1 тыс. гривен зарплаты.

Меньше всего в 2023 году заработал Рустем Умеров — 442,3 тыс. гривен, но он был назначен министром обороны только 3 сентября.

Инфографика: «Слово и дело»

Слово і Діло По материалам:

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