Сколько людей на земле владеют мобильными телефонами — данные ООН — Finance.ua
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Сколько людей на земле владеют мобильными телефонами — данные ООН

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По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), около 1,3 млрд человек до сих пор не имеют доступа к электроэнергии.
Почти две трети жителей планеты старше 10 лет — более 5,2 миллиарда человек — имеют в своем распоряжении мобильный телефон в 2022 году.
Об этом свидетельствуют данные специализированного учреждения ООН «Международный союз электросвязи» (ITU).
В документе отмечено, что этот показатель составляет 73%.
Самая высокая доля имеющих мобильный телефон зарегистрирована в Европе — 93%.
В Африке — самая низкая — 61% среди населения старше 10 лет.
«Мобильные телефоны — самый распространенный инструмент для использования интернета. Доля тех, у кого они есть, указывает на доступность интернета», — говорится в сообщении.
По данным ITU, 75% молодых людей в мире имеют доступ в интернет, в 2021 году этот показатель составил 72%.
В ITU также отметили, что «интернет стал более доступным во всех регионах мира и среди групп с разным уровнем дохода», однако распространение интернета происходит все же неравномерно.
«Уровень доступности интернета растет, но не так быстро и равномерно во всем мире, как необходимо», — сказала избранный генсек ITU Дорин Богдан-Мартин.
«Слишком много людей по-прежнему живут в цифровой тьме. Наша глобальная задача состоит в том, чтобы задействовать ресурсы, которые позволили бы каждому извлечь выгоду от доступа к сети», — добавила генсек ITU.

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По материалам:
Lenta.UA
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