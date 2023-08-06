Сколько лет нужно работать, чтобы купить квартиру в Праге — Finance.ua

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Сколько лет нужно работать, чтобы купить квартиру в Праге

Недвижимость
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По данным CG-Index застройщика Central Group, в первом квартале этого года людям понадобилось бы 16,6 лет, чтобы заработать на новую квартиру в Праге площадью 70 кв. метров.
Годом ранее, в первом квартале 2022 года этот срок составлял 17,3 года. Об этом представители застройщика сообщили журналистам на пресс-конференции во вторник.
В третьем квартале прошлого года, по их словам, жителям Праги нужно 16,4-летних заработков для приобретения новой квартиры.
Доступность новых квартир в Праге в долгосрочной перспективе остается худшей среди всех ближайших столиц. Для покупки такой же квартиры, как в чешской столице, в Братиславе нужно 14,7 лет, в Вене — 9,5 года, а в Берлине — 8,6 годовых зарплат.
В Праге в 2015 году можно было купить новую квартиру за 10-летних средних зарплат, с тех пор цены на них выросли на 150 процентов.

Жизнь в Праге: стоимость жилья, еды, проезда

По материалам:
uamedia
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