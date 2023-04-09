Сколько компьютеров уже перешли на новую Windows 11 — Finance.ua

Сколько компьютеров уже перешли на новую Windows 11 Сегодня 03:12

Сколько компьютеров уже перешли на новую Windows 11

По данным аналитического агентства StatCounter, доля Windows 11 среди компьютеров под управлением ОС от Microsoft впервые превысила 20%. Это произошло в марте 2023 года, через полгода после официального релиза новой операционной системы.

Windows 11 является преемницей Windows 10, которая до сих пор занимает лидирующее положение на рынке. По состоянию на март 2023 года Windows 10 установлена на 73,46% компьютеров с ОС от Microsoft. На третьем месте расположилась Windows 7 с долей в 3,73%, а на четвертом и пятом — Windows 8.1 и Windows 8 с долями в 0,84% и 0,51% соответственно.

Аналитики отмечают, что за последние месяцы наблюдается значительное снижение долей Windows 7 и 8.1. Это связано с тем, что Microsoft прекратила поддержку этих версий операционной системы и перестала выпускать обновления безопасности для них.

itechua По материалам:

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