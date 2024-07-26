Сколько генерации восстановила Украина в этом году: данные Минэнерго — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько генерации восстановила Украина в этом году: данные Минэнерго

Энергетика
30
Сколько генерации восстановила Украина в этом году: данные Минэнерго
Сколько генерации восстановила Украина в этом году: данные Минэнерго
Украинская кампания по ремонту энергоблоков в 2024 году станет более масштабной, чем в прошлом году.
Об этом на брифинге заявил министр энергетики Герман Галущенко.
«Ремонтная кампания идет, и она в этом году даже масштабнее, чем в прошлом году. Мы говорили, что в прошлом году действительно была сделана самая масштабная в истории Украины кампания — мы добавили 3,3 гигаватта уничтоженной генерации в прошлом году. В этом году цифра будет больше», — сказал Галущенко.
Читайте также
По его словам, ремонтная кампания идет круглосуточно и уже есть результаты, но из соображений безопасности конкретизировать уровень восстановления украинской генерации нельзя.

Справка Finance.ua:

  • 19 июля министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ситуация в энергосистеме Украины улучшится уже в ближайшее время. Это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах генерации.
  • Кроме того, 24 июля к энергосистеме подключили один из атомных блоков. Это, по словам главы Минэнерго, позволило украинцам сразу почувствовать улучшение ситуации со светом.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.