Сколько генерации восстановила Украина в этом году: данные Минэнерго — Finance.ua

Сколько генерации восстановила Украина в этом году: данные Минэнерго
Украинская кампания по ремонту энергоблоков в 2024 году станет более масштабной, чем в прошлом году.
Об этом на брифинге заявил министр энергетики Герман Галущенко.
«Ремонтная кампания идет, и она в этом году даже масштабнее, чем в прошлом году. Мы говорили, что в прошлом году действительно была сделана самая масштабная в истории Украины кампания — мы добавили 3,3 гигаватта уничтоженной генерации в прошлом году. В этом году цифра будет больше», — сказал Галущенко.
По его словам, ремонтная кампания идет круглосуточно и уже есть результаты, но из соображений безопасности конкретизировать уровень восстановления украинской генерации нельзя.
Справка Finance.ua:
- 19 июля министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ситуация в энергосистеме Украины улучшится уже в ближайшее время. Это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах генерации.
- Кроме того, 24 июля к энергосистеме подключили один из атомных блоков. Это, по словам главы Минэнерго, позволило украинцам сразу почувствовать улучшение ситуации со светом.
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