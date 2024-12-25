Сколько добровольных взносов сделали украинцы на пенсионное страхование — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько добровольных взносов сделали украинцы на пенсионное страхование

Казна и Политика
23
Сколько добровольных взносов сделали украинцы на пенсионное страхование
Сколько добровольных взносов сделали украинцы на пенсионное страхование, Фото: freepik
В систему общеобязательного государственного пенсионного страхования в январе — ноябре 2024 года поступило 44,3 млн грн добровольных платежей.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
С начала 2024 года, на 1 декабря, в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования было осуществлено 19 853 добровольных платежа на общую сумму 44,3 миллиона гривен.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Подавляющее большинство платежей (61,4%) произведено в размере минимального страхового взноса, который с 1 апреля составляет 1 760 грн.
Сколько добровольных взносов сделали украинцы на пенсионное страхование
Большинство добровольных взносов — 16 799 — были сделаны для приобретения собственного страхового стажа. Еще 3054 плательщика перевели средства в пользу других лиц.
За одиннадцать месяцев от 55 «меценатов» поступило 569,8 тыс. грн благотворительных пожертвований.
Напомним, в добровольном пенсионном страховании могут участвовать лица старше 16 лет как застрахованные, так и не застрахованные, о которых есть данные в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.