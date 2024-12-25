Сколько добровольных взносов сделали украинцы на пенсионное страхование — Finance.ua

Сколько добровольных взносов сделали украинцы на пенсионное страхование Сегодня 20:22 — Казна и Политика

Сколько добровольных взносов сделали украинцы на пенсионное страхование, Фото: freepik

В систему общеобязательного государственного пенсионного страхования в январе — ноябре 2024 года поступило 44,3 млн грн добровольных платежей.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

С начала 2024 года, на 1 декабря, в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования было осуществлено 19 853 добровольных платежа на общую сумму 44,3 миллиона гривен.

Подавляющее большинство платежей (61,4%) произведено в размере минимального страхового взноса, который с 1 апреля составляет 1 760 грн.

Большинство добровольных взносов — 16 799 — были сделаны для приобретения собственного страхового стажа. Еще 3054 плательщика перевели средства в пользу других лиц.

За одиннадцать месяцев от 55 «меценатов» поступило 569,8 тыс. грн благотворительных пожертвований.

Напомним, в добровольном пенсионном страховании могут участвовать лица старше 16 лет как застрахованные, так и не застрахованные, о которых есть данные в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Укрінформ По материалам:

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