Сколько действует паспорт в форме ID-карты — Finance.ua

Сколько действует паспорт в форме ID-карты Сегодня 06:30 — Личные финансы

Сколько действует паспорт в форме ID-карты

В Государственной миграционной службе рассказали , на какой срок выдается ID-карта и когда ее нужно менять.

«Паспорт гражданина Украины (в форме ID-карты) — это документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины», — говорится в сообщении.

На какой срок выдают ID-карту

Паспорт гражданина Украины в форме карты выдается со сроком действия:

4 года — для лиц от 14 до 18 лет;

на каждые 10 лет — для лиц, достигших 18-летнего возраста.

В ведомстве напомнили, что украинцы могут оформить ID-карту или загранпаспорт в любом подразделении ГМС, которое в настоящее время исполняет обязанности в полном объеме, или ЦПАУ, независимо от места регистрации.

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Также в ГМС добавили, что во время воздушной тревоги предоставление админуслуг останавливается.

Напомним, что с 1 января 2024 года выросли цены на оформление государственных документов Украины.

Сколько стоит оформить ID-карту

По данным ГТС Украины, первое изготовление биометрического паспорта для украинцев осталось бесплатным.

Цена на повторное оформление ID-карты:

874 грн — за срок 10 дней;

504 грн — за срок 20 дней.

Стоимость админуслуги — 496 грн.

Цены на изготовление других биометрических документов:

1 056 грн — удостоверение на временное проживание в Украине;

1 151 грн — удостоверение на постоянное проживание в Украине;

6 867 грн — удостоверение личности без гражданства для выезда за границу.

Украинцы, которые уже оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до конца 2023 года, получат документы по старой цене.

Однако те, кто оплатил услуги, но не успел подать заявление до 31.12.2023, должны будут доплатить необходимую сумму по действительным тарифам на момент подачи документов.

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