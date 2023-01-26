Сколько денег выплатили банки-банкроты своим кредиторам: данные ФГВФЛ — Finance.ua

Сколько денег выплатили банки-банкроты своим кредиторам: данные ФГВФЛ Сегодня 08:39 — Кредит&Депозит

Сколько денег выплатили банки-банкроты своим кредиторам: данные ФГВФЛ

В течение 2022 года банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов, направили на погашение требований своих кредиторов 3,97 млрд грн.

Из этой суммы на внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов направлено 63,92 млн грн (в том числе 63,2 млн грн — НБУ). Для сравнения, за 2021 год на погашение требований кредиторов было направлено 3,57 млрд грн.

Из указанной суммы за 2022 год, в частности, 1,15 млрд грн направлено на погашение 4-й очереди, то есть, вклады физических лиц сверх гарантированной суммы и 0,66 млрд грн — 7-й очереди (средства юрлиц, не являющихся связанными с банками лицами).

За декабрь 2022 года сумма удовлетворения требований ликвидируемых Фондом кредиторов банков составила 61,5 млн грн.

В целом за весь период по состоянию на 1 января 2023 года удовлетворены требования кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 59,853 млрд грн, из которых 17,027 млрд грн погашено обеспеченным кредиторам, в том числе 15,75 млрд грн — НБУ (включая за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).

Где банки-банкроты берут средства на эти выплаты

На удовлетворение требований кредиторов неплатежеспособных банков Фондом направляются средства, полученные в результате управления и продажи имущества (активов) этих банков. Учитывая низкое качество активов, реальная рыночная стоимость которых в разы ниже номинальной, многочисленные требования кредиторов остаются неудовлетворенными из-за недостаточности имущества таких банков. Поэтому Фонд принимает необходимые меры с целью реализации положений статьи 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» и привлечения к гражданско-правовой ответственности связанных лиц (владельцев, руководство банков), действиями/решениями которых причинен ущерб неплатежеспособным банкам. Все средства, взимаемые в результате этой деятельности, будут направляться на удовлетворение требований кредиторов банков.

По состоянию на 1 января 2023 года Фондом, в соответствии со ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», подано 79 исковых заявлений относительно 50 банков. Общее количество ответчиков, которые являются связанными лицами этих банков — 933 человека. Общая сумма исковых требований составляет 109 543,11 млн грн. Общий размер исковых требований Фонда, удовлетворенных согласно вступившим в законную силу судебных решений, составляет более 434 млн грн.

Кроме того, Фонд предъявил 32 гражданских иска в уголовных производствах в отношении 22 банков, рассмотрение которых продолжается. Общее количество гражданских ответчиков — 65 человек. Общая сумма предъявленных требований составляет 23 171,1 млн грн.

Вместе с этим, по результатам рассмотрения судами уголовных производств, на основании принятых судебных решений, по состоянию на 1 января 2023 года Фонд гарантирования инициировал 5 судебных производств о возмещении ущерба, причиненного уголовными правонарушениями, в отношении 5 банков. Общее количество ответчиков — 5 человек. Общая сумма заявленных исковых требований составляет 2657,8 млн грн. Общий размер исковых требований Фонда, удовлетворенных согласно вступившим в законную силу судебных решений, составляет более 1 220,6 млн грн.

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