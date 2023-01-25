ФГВФЛ выставил на продажу активы банков-банкротов еще на 3,8 млрд грн — Finance.ua

ФГВФЛ выставил на продажу активы банков-банкротов еще на 3,8 млрд грн Сегодня 11:45 — Фондовый рынок

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в течение текущей недели выставляет на продажу активы 5 обанкротившихся банков с общей начальной ценой 3,810 млрд грн. Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.

В том числе выставлены на продажу:

права требования по кредиту на сумму 3,304 млрд грн;

объекты недвижимости, земельные участки и другие основные средства на 396,4 млн грн;

дебиторская задолженность перед банками-банкротами на 109,8 млн грн;;

ценные бумаги — на 0,1 млн грн;.

В течение текущей недели запланирована продажа активов таких банков:

МР Банк — на сумму 2,151 млрд грн;

Проминвестбанк — на 1,355 млрд грн;

Мегабанк — на 301,1 млн грн;

Банк «Земельный капитал» — на 3,1 млн грн;

Златобанк — на 0,3 млн грн.

Средства, вырученные от продажи активов неплатежеспособных банков, направляются на расчет с кредиторами этих банков.

На 1 января 2023 года в управлении Фонда гарантирования вкладов находились 52 обанкротившихся банка.

Как сообщалось, на прошлой неделе (16-20 января) ФГВФЛ выставлял на продажу активы банков-банкротов на 5,449 млрд грн.

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