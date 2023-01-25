ФГВФЛ выставил на продажу активы банков-банкротов еще на 3,8 млрд грн — Finance.ua
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ФГВФЛ выставил на продажу активы банков-банкротов еще на 3,8 млрд грн

Фондовый рынок
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц в течение текущей недели выставляет на продажу активы 5 обанкротившихся банков с общей начальной ценой 3,810 млрд грн. Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.
В том числе выставлены на продажу:
  • права требования по кредиту на сумму 3,304 млрд грн;
  • объекты недвижимости, земельные участки и другие основные средства на 396,4 млн грн;
  • дебиторская задолженность перед банками-банкротами на 109,8 млн грн;;
  • ценные бумаги — на 0,1 млн грн;.
В течение текущей недели запланирована продажа активов таких банков:
  • МР Банк — на сумму 2,151 млрд грн;
  • Проминвестбанк — на 1,355 млрд грн;
  • Мегабанк — на 301,1 млн грн;
  • Банк «Земельный капитал» — на 3,1 млн грн;
  • Златобанк — на 0,3 млн грн.
Средства, вырученные от продажи активов неплатежеспособных банков, направляются на расчет с кредиторами этих банков.
На 1 января 2023 года в управлении Фонда гарантирования вкладов находились 52 обанкротившихся банка.
Как сообщалось, на прошлой неделе (16-20 января) ФГВФЛ выставлял на продажу активы банков-банкротов на 5,449 млрд грн.
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По материалам:
Finance.ua
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