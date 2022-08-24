Сколько денег украинцы тратят на онлайн-шоппинг и что покупают в интернете — Finance.ua

Сколько денег украинцы тратят на онлайн-шоппинг и что покупают в интернете Сегодня 13:31 — Личные финансы

Сколько денег украинцы тратят на онлайн-шоппинг и что покупают в интернете

Мировой объем продаж в e-commerce только растет. Так, например, в 2020 году четверть покупок во всем мире были сделаны через интернет. Рынок e-commerce укрепляется и в Украине. Рассказываем, сколько украинцы тратят на онлайн-шопинг и что чаще всего заказывают в интернете.

Динамика онлайн-заказов товаров

Как свидетельствуют данные Опендатабота, за последнюю неделю июля количество заказов в интернет-магазинах впервые сравнялось с показателями до развертывания полномасштабной войны.

География интернет-шоппинга

В течение войны количество постоянных онлайн-покупателей снизилось. Как говорится в аналитике OLX Доставка и CBR, еще в декабре 2021 года товары в интернете регулярно заказывали 77% людей, а уже в июне-июле этот показатель снизился до 54%.

В отличие от первых месяцев войны, когда география онлайн-заказов сместилась на Запад Украины, за последние два месяца больше всего покупок в интернете совершали в украинских городах-миллионниках, как это обычно было и в мирное время.

Города, в которые украинцы чаще всего заказывали товары в июне-июле 2022 года:

Киев — 247 780 успешных доставок через OLX;

Днепр — 77 272;

Одесса — 63 390;

Львов — 56 001;

Харьков — 48 313.

Какие товары заказывают чаще всего

Наиболее популярными категориями товаров на OLX остаются электроника, одежда и детские товары, а средний чек покупок по сравнению с 2021 годом существенно не изменился и составил 740 гривен. В распределении на категории средняя сумма одного заказа выглядит следующим образом:

электроника — 1 709 грн;

хобби и отдых — 721 грн;

мода и стиль — 601 грн;

дом и сад — 577 грн;

животные — 478 грн;

детские товары — 354 грн.

Наиболее развитый сектор e-commerce в Украине — это электроника. Мы поинтересовались и самыми популярными товарами в категории «Электроника» в июне-июле 2022 года.

Из электроники украинцы чаще всего интересовались телефонами и аксессуарами к ним (около 62 млн откликов на опубликованные объявления), техникой для кухни (21,5 млн откликов), а также компьютерами и комплектующими (21,3 млн откликов). Также в десятку самых популярных товаров вошло климатическое оборудование. В июне-июле на олх зафиксировали почти 7 млн откликов на объявления о продаже этой продукции.

Десятка самых популярных категорий среди электроники:

телефоны и аксессуары — 62 млн откликов;

техника для кухни — 21,5 млн;

компьютеры и комплектующие — 21,3 млн;

ноутбуки и аксессуары — 12,4 млн;

аудиотехника — 12 млн;

техника для дома — 11,7 млн;

индивидуальный уход (триммеры, плойки, фены и т.п.) — 9,6 млн;

игры и игровые приставки — 9,3 млн;

ТВ/видеотехника — 8,7 млн;

климатическое оборудование — 6,8 млн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.