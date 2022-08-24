Сколько денег украинцы тратят на онлайн-шоппинг и что покупают в интернете — Finance.ua
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Сколько денег украинцы тратят на онлайн-шоппинг и что покупают в интернете

Личные финансы
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Сколько денег украинцы тратят на онлайн-шоппинг и что покупают в интернете
Сколько денег украинцы тратят на онлайн-шоппинг и что покупают в интернете
Мировой объем продаж в e-commerce только растет. Так, например, в 2020 году четверть покупок во всем мире были сделаны через интернет. Рынок e-commerce укрепляется и в Украине. Рассказываем, сколько украинцы тратят на онлайн-шопинг и что чаще всего заказывают в интернете.

Динамика онлайн-заказов товаров

Как свидетельствуют данные Опендатабота, за последнюю неделю июля количество заказов в интернет-магазинах впервые сравнялось с показателями до развертывания полномасштабной войны.
Сколько денег украинцы тратят на онлайн-шоппинг и что покупают в интернете

География интернет-шоппинга

В течение войны количество постоянных онлайн-покупателей снизилось. Как говорится в аналитике OLX Доставка и CBR, еще в декабре 2021 года товары в интернете регулярно заказывали 77% людей, а уже в июне-июле этот показатель снизился до 54%.
В отличие от первых месяцев войны, когда география онлайн-заказов сместилась на Запад Украины, за последние два месяца больше всего покупок в интернете совершали в украинских городах-миллионниках, как это обычно было и в мирное время.
Города, в которые украинцы чаще всего заказывали товары в июне-июле 2022 года:
  • Киев — 247 780 успешных доставок через OLX;
  • Днепр — 77 272;
  • Одесса — 63 390;
  • Львов — 56 001;
  • Харьков — 48 313.

Какие товары заказывают чаще всего

Наиболее популярными категориями товаров на OLX остаются электроника, одежда и детские товары, а средний чек покупок по сравнению с 2021 годом существенно не изменился и составил 740 гривен. В распределении на категории средняя сумма одного заказа выглядит следующим образом:
  • электроника — 1 709 грн;
  • хобби и отдых — 721 грн;
  • мода и стиль — 601 грн;
  • дом и сад — 577 грн;
  • животные — 478 грн;
  • детские товары — 354 грн.
Сколько денег украинцы тратят на онлайн-шоппинг и что покупают в интернете
Наиболее развитый сектор e-commerce в Украине — это электроника. Мы поинтересовались и самыми популярными товарами в категории «Электроника» в июне-июле 2022 года.
Из электроники украинцы чаще всего интересовались телефонами и аксессуарами к ним (около 62 млн откликов на опубликованные объявления), техникой для кухни (21,5 млн откликов), а также компьютерами и комплектующими (21,3 млн откликов). Также в десятку самых популярных товаров вошло климатическое оборудование. В июне-июле на олх зафиксировали почти 7 млн откликов на объявления о продаже этой продукции.
Десятка самых популярных категорий среди электроники:
  • телефоны и аксессуары — 62 млн откликов;
  • техника для кухни — 21,5 млн;
  • компьютеры и комплектующие — 21,3 млн;
  • ноутбуки и аксессуары — 12,4 млн;
  • аудиотехника — 12 млн;
  • техника для дома — 11,7 млн;
  • индивидуальный уход (триммеры, плойки, фены и т.п.) — 9,6 млн;
  • игры и игровые приставки — 9,3 млн;
  • ТВ/видеотехника — 8,7 млн;
  • климатическое оборудование — 6,8 млн.
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По материалам:
Finance.ua
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