Сколько денег тратит Google на изготовление одних смартчасов — Finance.ua

Сколько денег тратит Google на изготовление одних смартчасов Сегодня 01:02 — Технологии&Авто

Сколько денег тратит Google на изготовление одних смартчасов

Аналитики из CounterPoint Research посчитали, сколько денег тратит Google на одни смартчасы Pixel Watch.

Согласно их данным, на изготовление одних Pixel Watch необходимо примерно $123. Речь идет о LTE-версии часов, которая оценивается в $399. Более четверти из этой суммы тратится на чипсет и память. Напомним, в гаджете используется чип Exynos 9110 от Samsung, сопроцессор MIMXRT595S от NXP, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ накопитель от Kingston.

Дисплей поставляет компания BoE, защитное стекло — Corning. Итого эти элементы составляют долю в 17.2% от общей суммы. На третьем месте по затратам (14.7%) — корпус, защита от влаги и система отвода тепла.

Неизвестно, сколько Google также тратит на разработку, поддержку и маркетинг. Однако, можно предположить, что такое соотношение затрат на изготовление и официальной стоимости типично для этого сегмента. Например, OnePlus тратит примерно $68 на производство одних смартчасов OnePlus Watch, которые стоят $159.

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