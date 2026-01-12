Сколько денег нужно на повышение минимальной пенсии до 7374 грн — законопроект
На сайте ВР зарегистрировали законопроект № 14364 «О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2026 год“ о повышении размера минимальной пенсии по возрасту».
Что планируют
Согласно изменениям предлагается поэтапное повышение минимальной пенсии по возрасту в 2026 году:
- с 1 января — 2595 гривен;
- с 1 апреля — 3282 гривны;
- с 1 июля — 4791 гривна;
- с 1 октября — 7374 гривны.
Статья 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» устанавливает минимальную пенсию по возрасту на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц при наличии страхового стажа.
В настоящее время размер минимальной пенсии по возрасту составляет 2595 грн. в течение всего года, что составляет от 34,3% до 36,6% от ожидаемого фактического показателя.
В результате пенсионеры и лица с инвалидностью не могут обеспечить свое проживание, поскольку за пенсионные выплаты в заниженных размерах невозможно приобрести продукты питания и необходимые лекарства, а также платить за безосновательно повышенные тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
Поэтому возникла необходимость внести изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год».
Сколько нужно
На реализацию законопроекта, по прогнозным расчетам, в 2026 году необходимо 108,3 млрд грн.
Где взять деньги
Эти средства могут быть профинансированы за счет дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней, в том числе вследствие недопущения сокрытия налогов и сборов, а также за счет гуманитарной помощи, грантов иностранных стран, уменьшения расходов из бюджетов на первоочередные меры.
Также проектом закона предлагается поручить Кабинету Министров Украины представить соответствующие изменения в государственный бюджет и утвердить план мер по противодействию теневой экономике и использованию оффшорных зон.
Как пишут в пояснительной записке, принятие законопроекта будет способствовать повышению уровня социальной защиты пенсионеров и лиц с инвалидностью.
