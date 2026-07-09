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Сколько денег можно снять в банкомате в Украине

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Банкомат и карточка
Банкомат и карточка
Несмотря на стремительное распространение безналичных расчетов, многие украинцы продолжают пользоваться наличными. В то же время при снятии денег через банкоматы действуют определенные лимиты, устанавливаемые как Национальным банком, так и самими банками. Рассказываем, сколько денег можно снять и какие еще ограничения следует учитывать.

Какие лимиты действуют на снятие наличных

Во время военного положения Национальный банк Украины сохраняет ограничения на выдачу наличных со счетов. Общий суточный лимит составляет 100 тыс. грн на территории Украины.
В то же время, НБУ не определяет, сколько купюр банкомат может выдать за одну операцию. Это зависит от технических возможностей устройства и внутренних правил банка.
Например, в ПриватБанке клиенты могут снять от 20 тыс. до 40 тыс. грн в течение трех часов, тогда как для держателей карт других банков лимит составляет 20 тыс. грн за одну операцию.
Кроме того:
  • обычные банкоматы выдают до 40 банкнот за одну операцию;
  • ресайклинговые банкоматы — до 99 купюр.
Если необходимо получить крупную сумму или банкноты определенного номинала, в банках рекомендуют обращаться в кассу.
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Какие еще ограничения действуют для клиентов банков

Кроме лимитов на снятие наличных денег, в Украине продолжают действовать ограничения на переводы между физическими лицами.
Так, для клиентов с низким и средним уровнем риска максимальная сумма переводов по номеру карты или реквизитам IBAN составляет 100 тыс. грн в месяц. Для клиентов с более высоким уровнем риска этот лимит вдвое меньше.
Также ранее мы сообщали, что с 26 июня пополнение карт через терминалы возможно только после подтверждения номера мобильного. То есть после внесения наличных в терминал перед завершением операции необходимо ввести пароль, который приходит в SMS-сообщении или в виде звонка. Без ввода кода транзакция не завершится.
По материалам:
Телеканал 24
Снятие наличныхПриватБанк
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