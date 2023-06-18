Сколько денег можно экономить, пересев на электромобиль в Украине — Finance.ua

Сколько денег можно экономить, пересев на электромобиль в Украине Сегодня 14:34 — Технологии&Авто

Сколько денег можно экономить, пересев на электромобиль в Украине

На Украине планируется активно развивать зарядную инфраструктуру для электрических транспортных средств. Вместе с тем электричество в стране подорожало, из-за чего у некоторых возникают сомнения в экономической оправданности использования электрокаров.

Однако на самом деле разница в расходах на 100 км с бензиновыми авто огромна, пишет Обозреватель.

Самыми популярными электрокарами в Украине являются Nissan Leaf. Их заводские характеристики позволяют узнать, сколько стоит полная зарядка аккумуляторов автомобиля от домашней розетки.

В расчетах учитывается, что один кВт*ч с 1 июня 2023 года стоит 2,64 грн. Кроме того, учтено, что около 30% электроэнергии при заряде теряется.

Nissan Leaf 2015 года выпуска имеет аккумулятор на 24 кВт*ч и мощность 108 лошадиных сил. От домашней розетки машина заряжается восемь часов. Так, полная зарядка аккумулятора обойдется в 82,3 грн (24×2,64+30%).

На полном заряде электромобиль может проехать 228 км. Соответственно, расход электроэнергии Nissan Leaf на каждые 100 км составляет примерно 10,5 кВт*ч, или 27,72 грн.

Читайте также В мае зарегистрировали самое большое количество электромобилей за последние 10 лет

Для сравнения, автомобиль с двигателем внутреннего сгорания Nissan Sentra того же 2015 потребляет на 100 км девять литров бензина, или 403,2 грн при стоимости А-95-го 44,8 грн/л.

Таким образом, проехать 100 км на электрокаре в 14,5 раза дешевле, чем на бензине. И это без учета того факта, что топливо в Украине может стать дороже уже с 1 июля 2023 года.

Не важно, с бензиновым двигателем у вас авто, дизельным или электрокар. Все водители всегда должны иметь при себе автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут. у вас авто

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.