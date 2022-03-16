Сколько денег могут получить беженцы из Украины в разных странах — Finance.ua

Сколько денег могут получить беженцы из Украины в разных странах

Сегодня 10:00 — Личные финансы

С начала войны россии против Украины более 2,5 миллиона наших соотечественников были вынуждены уехать за границу. Какие из стран выплачивают финансовую помощь украинским беженцам, пишет lviv.vgorode.ua.

Польша. Согласно закону, который подписал президент Польши Анджей Дуда, украинцы, которые эвакуировались в Польшу, смогут получить единовременную финансовую помощь в размере 300 злотых (примерно 2037 гривен по сегодняшнему курсу) на человека.

Кроме финансовой помощи, украинцы имеют право устроиться на работу по упрощенной процедуре и бесплатно получить медицинскую помощь. Украинские дети также могут ходить в польские школы. Кроме того, отмечается, что на законных основаниях украинцы могут находиться на территории Польши в течение 18 месяцев.

После этого можно подать заявление и получить вид на жительство сроком до 3-х лет.

Чехия. В Чехии украинцы могут рассчитывать на выплаты в размере 5 тысяч чешских крон (около 6494 гривен). Их будут выплачивать ежемесячно в течение полугода. Эти средства предоставляются на основе специальной визы, так называемой визы толерантности. В первый месяц получения финансовая помощь начисляется автоматически.

Если в течение полугода финансовое положение украинца не улучшится, он может подать заявку на еще 5 месяцев таких выплат.

Словакия. Беженцы из Украины имеют право на основную помощь и помощь в том же размере и на тех же условиях, что и граждане Словацкой Республики.

Согласно положению о материальной помощи, беженцы один раз в месяц могут получить следующие средства: 68,80 евро (2218 гривен) на человека;

119,60 евро (3857 гривен) на пару без детей;

130,90 евро (4221 гривна) на человека с детьми (от 1 до 4 детей); 179 евро (5772 гривны) на пару с детьми (от 1 до 4 детей);

191,20 евро (6165 гривен) на человека с более чем 4 детьми; 241,30 евро (7770 гривен) на пару с более чем 4 детьми.

Португалия. В Португалии беженцы из Украины получают обеспечение в 150 евро (4850 гривен) в месяц, право на убежище, бесплатные языковые курсы и возможность легально остаться в Лиссабоне сроком на год. Правда, Португалия пока ограничивает количество беженцев, поэтому легально остаться в стране смогут не больше двух тысяч украинцев.

Германия. Беженцам в Германии предоставляется помощь, которая должна покрывать расходы на питание, отопление, одежду, здоровье и базовые бытовые расходы, а также «личные» расходы, такие как, например, посещение культурных мероприятий. Для лиц, проживающих в приютах для беженцев, как правило, значительная часть этих потребностей может покрываться оказанием вещевой помощи — одежды, продовольствия или мебели, билетов на общественный транспорт и развлекательные мероприятия.

Если вещевая помощь не предоставляется и человек не проживает в общежитии, предоставленном социальными службами, то каждому взрослому выплачиваются следующие средства:

367 евро в месяц (11851 гривна) на лицо, проживающее без мужа или жены; 330 евро (10656 гривен), если беженец живет с мужем или женой;

294 евро (9494 гривны) на человека до 25 лет, проживающего с родителями;

326 евро (10528 гривен) на подростка 14-17 лет;

326 евро (10528 гривен) на ребенка от 6 до 14 лет;

249 евро (8041 гривна) на ребенка до шести лет.

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