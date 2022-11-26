Сколько денег и времени понадобится Украине для восстановления энергоинфраструктуры: эксперт — Finance.ua
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Сколько денег и времени понадобится Украине для восстановления энергоинфраструктуры: эксперт

Энергетика
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Сколько денег и времени понадобится Украине для восстановления энергоинфраструктуры: эксперт
Сколько денег и времени понадобится Украине для восстановления энергоинфраструктуры: эксперт
россия нанесла ущерб энергетической инфраструктуре Украины на десятки миллиардов долларов. В общем, на полное восстановление может потребоваться несколько лет.
Об этом рассказал в интервью Обозревателю Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики. Он отметил, что общие суммы ущерба просто огромны.
«Довольно сложно сказать какие-то конкретные суммы, потому что они огромны. Речь идет о десятках миллиардов потерь от атак. Но если говорить о стоимости оборудования, в котором мы будем нуждаться для того, чтобы просто возобновить работу энергосистемы, если говорить именно о сети, то речь идет о 700-800 миллионах долларов. Если говорить о сети и генерации, то моя оценка сейчас — 2,5-3 млрд прямых потерь», — сказал Харченко.

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Также специалист рассказал о том, сколько времени может уйти на восстановление поврежденной инфраструктуры. По его словам, для того чтобы полностью восстановить всю энергосистему, понадобится до двух лет.
«На все восстановление вообще — это такое очень обтекаемое представление. Я бы сказал, чтобы вернуть потребителям комфортный режим жизни, когда у них есть электричество, когда хотят, понадобится полтора-два месяца. А для того, чтобы восстановить всю энергосистему и эффективные и мощные конфигурации, то понадобится полтора-два года», — подытожил Харченко.
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Ранее сообщалось, что в Украине в некоторых городах могут применяться более длительные отключения электроэнергии из-за обстрелов страной-агрессором россией. Как заявил Харченко, под большой угрозой прифронтовые города страны. Тяжелая ситуация с электроснабжением наблюдается в деоккупированной части Херсонской, Харьковской областей, а также городах Донетчины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
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