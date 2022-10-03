Сколько денег и по каким программам Украина получила от МВФ в этом году — Finance.ua

Сколько денег и по каким программам Украина получила от МВФ в этом году Сегодня 21:09 — Казна и Политика

Сколько денег и по каким программам Украина получила от МВФ в этом году

Международный валютный фонд за 30 лет сотрудничества предоставил Украине около 37 млрд долларов финансовой поддержки в рамках 13 программ. В этом году Украина рассчитывает получить от Фонда 2,8 млрд, чтобы смягчить экономические последствия войны, а также договориться о долгосрочной программе. Вот как развивалось сотрудничество с МВФ в этом году.

Незадолго до начала полномасштабной войны Украина ожидала от МВФ третий транш на 700 млн долларов в рамках программы stand-by — его рассчитывали получить по результатам пересмотра программы. Срок ее действия должен был закончиться в июне, и буквально накануне полномасштабного вторжения глава Нацбанка Кирилл Шевченко рассказывал, что в апреле Украина будет вступать в переговоры о новом этапе сотрудничества.

После начала полномасштабной войны Украина разорвала сотрудничество с Международным валютным фондом в рамках stand-by. И вместо 700 млн долларов получила в начале марта 1,4 млрд по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument. Эти средства помогли профинансировать первоочередные расходы госбюджета и поддержать платежный баланс Украины.

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В сентябре Международный валютный фонд решил выделить Украине еще 1,4 млрд долларов.

Параллельно Украина хочет договориться с МВФ о долгосрочной программе. По словам главы Нацбанка, Украина могла бы получить около 20 млрд долларов в течение двух-трех лет в форме соглашения stand-by или механизма расширенного финансирования.

Я думаю, что около 20 млрд долларов хватит. Однако мы обсуждаем разные форматы программы. Если на первом этапе это будет краткосрочная программа с четким фокусом на решение неотложных проблем с бюджетом и платежным балансом, сумма может быть меньше. Но тогда следует оговаривать и следующий этап — более долгосрочную программу с фокусом на восстановление экономики и структурные реформы. Глава НБУ Кирилл Шевченко

Кристалина Георгиева подтвердила, что МВФ разработает новую долгосрочную программу кредитования для Украины. По словам премьер-министра, миссия Фонда приступит к работе вместе с Украиной в октябре.

Слово і Діло По материалам:

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