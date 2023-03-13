Сколько денег было потрачено на медийную интернет-рекламу в 2022 — Finance.ua
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Сколько денег было потрачено на медийную интернет-рекламу в 2022

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Сколько денег было потрачено на медийную интернет-рекламу в 2022
Сколько денег было потрачено на медийную интернет-рекламу в 2022
Объем медийной интернет-рекламы в 2022 году составил 5,46 млрд грн. По сравнению с 2021 годом падение в гривнах составило 39,3% и 48,8% в долларах США.
Об этом свидетельствует аналитика Интернет-ассоциации Украины.
Процент прямых продаж составил 54,63% — цифра примерно соответствует данным за предыдущие годы.
Определены доли отдельных сегментов рынка медийной интернет-рекламы:
  • Баннерная реклама — 43,4%;
  • In-stream video (реклама в видеоплеере pre-roll, mid-roll, post-roll, pause-roll, overlay-реклама, picture-in-pause) — 35,1%;
  • In-page video (content-roll) — 10,6%;
  • Другие нестандартные решения (всплывающие окна pop-up и pop-under, форматы catfish и screenglide, синхронные баннеры, фронтлайны, полноэкранная реклама, звуковая реклама в цифровом аудиопотоке, другие подобные проявления) — 7,6%;
  • Спонсорство — 3,3%.
По сравнению с предыдущими периодами возросла доля баннерной рекламы и уменьшилась доля In-stream video.
Отдельно выделены части сегментов мобильной медийной интернет-рекламы (ориентированной на пользователей мобильных устройств). Доля мобильной медийной интернет-рекламы в общем обороте медийной интернет-рекламы составила 69,9%, доля ее сегментов в общем обороте такова:
  • Баннерная реклама — 32,1%;
  • In-Stream видео — 23,3%;
  • In-page video — 7,8%;
  • Другие нестандартные решения — 4,8%;
  • Спонсорство — 2,0%.
Была определена доля закупок с помощью Programmatic, она составила для агентств 48,9%, издателей — 25,0%. Это меньше, чем в предыдущие периоды, особенно для издателей.
Также была определена доля социальных медиа и мессенджеров (FB, Instagram, Twitter, YouTube, Skype, Viber и др.). Она составила у агентств 40,9%, что примерно соответствует данным предыдущих периодов.
По материалам:
Finance.ua
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