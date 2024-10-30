Сколько денег американцы тратят на Хэллоуин: что покупают (инфографика) — Finance.ua

Сколько денег американцы тратят на Хэллоуин: что покупают (инфографика) Сегодня 20:02 — Личные финансы

Сколько денег американцы тратят на Хэллоуин: что покупают (инфографика)

Хэллоуина растет: Согласно ежегодному опросу Национальной федерации розничной торговли, проведенному компанией Prosper Insights & Analytics, о котором пишет nrf.com , количество покупок накануне

47% участников опроса начали делать покупки до октября.

Эта цифра выросла с 37% пять лет назад и сравнима только с 32% в 2014 году.

Ожидается, что общие расходы на Хэллоуин составят 11,6 миллиарда долларов после прошлогоднего рекорда в 12,2 миллиарда долларов.

«Хэллоуин знаменует собой официальный переход к осеннему сезону для многих американцев, и потребители очень хотят начать покупать новый сезонный декор и другие осенние вещи», — сказала вице-президент NRF по анализу промышленности и потребителей Кэтрин Каллен.

Розничные торговцы готовы удовлетворить этот ранний спрос, предлагая покупателям все необходимое для праздника, чтобы сделать празднование в этом году незабываемым.

Ранний спрос на упырей, привидений и другие предметы для Хэллоуина продолжает расти, и первые причины, которыми поделились первые покупатели, включают ожидания осеннего сезона (48%), избегание стресса от покупок в последнюю минуту (38%) или то, что Хэллоуин — это один из любимых праздников (37%).

Возрастная группа

«Интерес к покупкам накануне Хэллоуина по-прежнему доминирует в возрастной группе 25−34 года, причем 56% покупателей в этой группе начинают делать покупки до октября», — сказал исполнительный вице-президент по стратегии Prosper Фил Рист.

Самые популярные праздничные мероприятия включают в себя раздачу конфет (67%), украшение дома или двора (52%), одевание в костюмы (49%), резку тыквы (43%) и устройство или посещение вечеринки (29%).

Сколько тратят

Люди планируют потратить в среднем 103,63 доллара, что примерно на 4,62 доллара меньше прошлогоднего рекорда в 108,24 доллара.

Категории расходов

Среди категорий расходов конфеты остаются самыми популярными, общие расходы на которые ожидаются на уровне 3,5 миллиарда долларов.

Ожидается, что общие затраты на декорации составят 3,8 миллиарда долларов, затем пойдут костюмы (3,8 миллиарда долларов) и поздравительные открытки (0,5 миллиарда долларов).

Магазины со скидками (37%) остаются основным местом для покупки товаров на Хэллоуин, за ними следуют специализированные магазины Хэллоуина/костюмов (33%) и онлайн (33%).

Как и в прошлом году, ожидается, что общие расходы на костюмы для взрослых составят 1,8 миллиарда долларов, а расходы на детские костюмы — 1,3 миллиарда долларов. Как и в предыдущие годы, интерес к костюмам домашних животных остается стабильным и по прогнозам достигнет 0,7 миллиарда долларов.

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