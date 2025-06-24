Сколько defense tech-компаний присоединились к Дія. Сіty — Finance.ua
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Сколько defense tech-компаний присоединились к Дія. Сіty

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Сколько defense tech-компаний присоединились к Дія. Сіty
Сколько defense tech-компаний присоединились к Дія. Сіty
Украинские и международные разработчики из области оборонных технологий продолжают присоединяться к специальному правовому и налоговому режиму «Дія. Сіty», чтобы развивать свои проекты. К пространству уже присоединилось более 300 компаний, работающих в сфере defense tech.
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
После начала полномасштабной войны государство расширило список направлений, по которым компании могут стать резидентами «Дія. Сіty». Это позволило привлечь бизнес, разрабатывающий технологии для оборонного сектора и цифровой экосистемы. В результате украинская defense tech-отрасль начала активно развиваться именно в рамках «Дія. Сіty».
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Среди резидентов — как ведущие игроки рынка, так и молодые стартапы, внедряющие инновации в таких областях:
  • дроны и БпАК;
  • разминирование;
  • РЭБ и связь;
  • тепловизионные прицелы, приборы ночного видения;
  • обучающие симуляторы;
  • навигационные системы;
  • роботизированные комплексы;
  • комплектующие для дронов;
  • программное обеспечение для отрасли;
  • системы ПВО;
  • аэростатные системы и т. п.

Что это им дает

Благодаря резидентству в «Дія. Сіty» оборонные компании получают инструменты для развития и масштабирования бизнеса, такие как:
  • специальный налоговый режим, в частности, возможность использовать налог на выведенный капитал (НнВК) для реинвестирования средств в развитие промышленности;
  • гибкие форматы сотрудничества со специалистами;
  • инструменты для привлечения венчурных инвестиций;
  • механизмы защиты интеллектуальной собственности;
  • резидентство как один из критериев бронирования работников.

Кто может присоединиться

Присоединиться к «Дія. Сіty» могут компании, которые:
  • проектируют, производят или обслуживают беспилотные летательные аппараты;
  • создают роботизированные системы;
  • обучают операторов дронов;
  • разрабатывают батареи, аккумуляторы, навигационные системы и другие комплектующие для дронов;
  • имеют R&D, ведут научно-исследовательскую деятельность или создают технологические продукты для оборонной сферы.
«Поддержка инновационных компаний в сфере безопасности и обороны — стратегический приоритет Украины. „Дія. Сіty“ продолжает создавать условия, в которых технологический бизнес может быстро масштабироваться, разрабатывать современные оборонные решения и укреплять обороноспособность Украины», — подытожили в Минцифры.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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