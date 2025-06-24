Сколько defense tech-компаний присоединились к Дія. Сіty — Finance.ua

Сколько defense tech-компаний присоединились к Дія. Сіty Сегодня 20:26

Сколько defense tech-компаний присоединились к Дія. Сіty

Украинские и международные разработчики из области оборонных технологий продолжают присоединяться к специальному правовому и налоговому режиму «Дія. Сіty», чтобы развивать свои проекты. К пространству уже присоединилось более 300 компаний, работающих в сфере defense tech.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

После начала полномасштабной войны государство расширило список направлений, по которым компании могут стать резидентами «Дія. Сіty». Это позволило привлечь бизнес, разрабатывающий технологии для оборонного сектора и цифровой экосистемы. В результате украинская defense tech-отрасль начала активно развиваться именно в рамках «Дія. Сіty».

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Среди резидентов — как ведущие игроки рынка, так и молодые стартапы, внедряющие инновации в таких областях:

дроны и БпАК;

разминирование;

РЭБ и связь;

тепловизионные прицелы, приборы ночного видения;

обучающие симуляторы;

навигационные системы;

роботизированные комплексы;

комплектующие для дронов;

программное обеспечение для отрасли;

системы ПВО;

аэростатные системы и т. п.

Что это им дает

Благодаря резидентству в «Дія. Сіty» оборонные компании получают инструменты для развития и масштабирования бизнеса, такие как:

специальный налоговый режим, в частности, возможность использовать налог на выведенный капитал (НнВК) для реинвестирования средств в развитие промышленности;

гибкие форматы сотрудничества со специалистами;

инструменты для привлечения венчурных инвестиций;

механизмы защиты интеллектуальной собственности;

резидентство как один из критериев бронирования работников.

Кто может присоединиться

Присоединиться к «Дія. Сіty» могут компании, которые:

проектируют, производят или обслуживают беспилотные летательные аппараты;

создают роботизированные системы;

обучают операторов дронов;

разрабатывают батареи, аккумуляторы, навигационные системы и другие комплектующие для дронов;

имеют R&D, ведут научно-исследовательскую деятельность или создают технологические продукты для оборонной сферы.

«Поддержка инновационных компаний в сфере безопасности и обороны — стратегический приоритет Украины. „Дія. Сіty“ продолжает создавать условия, в которых технологический бизнес может быстро масштабироваться, разрабатывать современные оборонные решения и укреплять обороноспособность Украины», — подытожили в Минцифры.

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