Сколько будет стоить топовый браслет Xiaomi Mi Band 7 за пределами Китая — Finance.ua

Сколько будет стоить топовый браслет Xiaomi Mi Band 7 за пределами Китая 23.09.2022, 01:24 — Фондовый рынок

В июле Xiaomi провела масштабную презентацию, на которой представила долгожданную новинку смарт-браслет Mi Band 7 Pro. На сегодняшний день устройство имеет только один явный недостаток — его можно купить только в Китае.

Но уже совсем скоро, если верить инсайдерам, китайский бренд привезет девайс в Европу. Более того, уже даже известен ценник Mi Band 7 Pro.

Глобальная версия браслета обойдется в 99 евро. Для сравнения, в Китае этот же гаджет можно купить всего за 56 долларов.

Напомним, что устройство получило 1,64-дюймовый AMOLED-дисплей, занимающий 87,7% площади всей передней поверхности. При этом в него встроили множество датчиков: от ЧСС, заканчивая SpO2. Есть здесь и GPS-модуль, обеспечивающий связь со спутниками.

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Portaltele По материалам:

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