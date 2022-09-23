Сколько будет стоить топовый браслет Xiaomi Mi Band 7 за пределами Китая — Finance.ua
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Сколько будет стоить топовый браслет Xiaomi Mi Band 7 за пределами Китая

Фондовый рынок
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В июле Xiaomi провела масштабную презентацию, на которой представила долгожданную новинку смарт-браслет Mi Band 7 Pro. На сегодняшний день устройство имеет только один явный недостаток — его можно купить только в Китае.
Сколько будет стоить топовый браслет Xiaomi Mi Band 7 за пределами Китая
Но уже совсем скоро, если верить инсайдерам, китайский бренд привезет девайс в Европу. Более того, уже даже известен ценник Mi Band 7 Pro.
Глобальная версия браслета обойдется в 99 евро. Для сравнения, в Китае этот же гаджет можно купить всего за 56 долларов.
Напомним, что устройство получило 1,64-дюймовый AMOLED-дисплей, занимающий 87,7% площади всей передней поверхности. При этом в него встроили множество датчиков: от ЧСС, заканчивая SpO2. Есть здесь и GPS-модуль, обеспечивающий связь со спутниками.
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По материалам:
Portaltele
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