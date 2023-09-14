Сколько будет стоить iPhone в Украине — Finance.ua

Сколько будет стоить iPhone в Украине Сегодня 16:33 — Фондовый рынок

Сколько будет стоить iPhone в Украине

Вечером 12 сентября Apple представила свои смартфоны нового поколения. В США iPhone 15 обойдется в 799 долларов, продажи стартуют 22 сентября. Официально продукция Apple в Украину не поставляется. Но предложения о предварительном заказе на новый айфон уже появились и в Украине. Мы узнали, во сколько обойдется гаджет для украинцев.

Сразу в нескольких компаниях предупредили, что цены пока условны и сильно будут отличаться в зависимости от объема памяти смартфонов. Предзаказ с точной стоимостью можно оставить 22 сентября.

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К примеру, iPhone 15 Pro Max с 256 ГБ памяти производитель анонсирует по цене от 1199 долларов, у нас же он будет стоить примерно 65 000 гривен в эквиваленте. Как объясняют поставщики, предварительно стоимость, вероятнее всего, будет на 500−600 долларов больше, чем сейчас просят за iPhone Pro Max 14.

В целом же поставщики «яблочной» техники говорят, что в сентябре-октябре за новый iPhone придется заплатить около 2000 долларов. Такую стоимость ожидают исходя из опыта прошлого года, когда продавали айфоны 14-го поколения. Цена значительная, поэтому в одном из магазинов техники нам честно признались: предоплату за предзаказ не берут.

Продавцы прогнозируют, что уже к ноябрю цена может снизиться примерно на 200 долларов. Но к Новому году стоимость iPhone 15 будет не ниже 1500 долларов в эквиваленте. При этом iPhone 14 сейчас можно найти за 800 долларов.

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itechua По материалам:

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