Сколько бесплатных электронных ключей от ГНС получили налогоплательщики с начала года — Finance.ua

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Сколько бесплатных электронных ключей от ГНС получили налогоплательщики с начала года

Казна и Политика
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Сколько бесплатных электронных ключей от ГНС получили налогоплательщики с начала года
Сколько бесплатных электронных ключей от ГНС получили налогоплательщики с начала года
Как сообщает Государственная налоговая служба, в течение января — мая 2025 года более 162,7 тыс. налогоплательщиков воспользовались услугами Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг Государственной налоговой службы Украины.
Они бесплатно получили более 472,6 тысяч квалифицированных сертификатов открытых ключей.
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Большинство пользователей — физические лица. Более 92,8 тыс. граждан получили 189,4 тыс. квалифицированных сертификатов открытых ключей.
Итого с момента запуска сервиса ГНС выдано 14,9 млн сертификатов.
Для получения квалифицированных электронных доверительных услуг следует:
  • 1. Ознакомиться с правилами и условиями предоставления услуг на сайте ca.tax.gov.ua в разделе «Получение квалифицированных электронных доверительных услуг».
  • 2. Подготовить необходимые регистрационные документы (список есть на веб-сайте).
  • 3. Прийти на пункт регистрации с оригиналами документов (адреса указаны в разделе «Контакты» на веб-сайте). Если у вас есть паспорт в «Дії (версия 2.0+), можно пройти идентификацию через смартфон с помощью функции «Шеринг».
  • 4. Взять с собой носитель информации для сохранения личного ключа (защищенный носитель ключевой информации, съемный флеш-носитель и т. п.).
Обновить сертификат можно самостоятельно всего за несколько минут через сервис (дистанционного) повторного формирования сертификатов по электронному запросу.
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Дистанционно
Сформировать новые сертификаты могут только те пользователи, у которых есть:
— действующие сертификаты (например, до истечения срока действия сертификатов осталось несколько дней);
— неизменные регистрационные данные (ФИО, адрес регистрации места жительства, код ЕГРПОУ организации);
— личный ключ, доступный только пользователю и не скомпрометированный.
Новый ключ будет действителен в течение 2 лет.
По материалам:
Finance.ua
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