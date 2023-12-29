Skoda запустила продажу нового Superb Combi 2024 в Европе — Finance.ua

Skoda запустила продажу нового Superb Combi 2024 в Европе Сегодня 21:33

Skoda запустила продажу нового Superb Combi 2024 в Европе

Новое поколение Skoda Superb начинает прибывать в дилерские центры Европы. Очень интересный автомобиль подвергся комплексному обновлению и будет продаваться в двух вариантах кузова: лифтбек и универсал. На последний уже обнародованы цены и открыт доступ к конфигуратору, раскрывающему детали предложения.

В настоящее время модель будет доступна только в семейном варианте кузова и в небольшом количестве версий. Позже линейка будет расширена новыми комплектациями, новыми двигателями и, конечно, кузовом седан.

На начальном этапе Skoda предлагает новую линейку универсала в комплектациях Selection стоимостью от 46 200 до 49 200 евро и Laurin & Klement стоимостью от 51 700 до 54 700 евро.

В стандартное оборудование Skoda Superb Combi Selection вошли 17-дюймовые легкосплавные диски, противотуманные огни, светодиодные фары, ДХО и фонари, автоматическое освещение и датчик дождя, наружные зеркала с электрической регулировкой, сборкой и подогревом.

В салоне — зеркало заднего вида с функцией автозатемнения, автоматический климат-контроль с регулировкой температуры в трех зонах, электрические стеклоподъемники, 10-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы с Android Auto и Apple CarPlay, Bluetooth, USB-соединение, мультируль, регулируемое по высоте и глубине, система безключевого доступа и запуска, передний центральный подлокотник, а также передние сиденья с подогревом, функцией массажа и регулировкой по высоте.

В списке активных и пассивных систем безопасности — передние и задние датчики парковки, камера заднего вида, несколько подушек безопасности (передние, коленные, боковые и шторки), центральный замок с дистанционным управлением, предупреждение об изменении полосы движения.

Комплектация Skoda Superb Combi Laurin & Klement добавляет 18-дюймовые легкосплавные диски, матричные светодиодные фары, передние сиденья с подогревом, вентиляцией и функцией массажа, информационно-развлекательную систему с 13-дюймовым сенсорным экраном и окружающее освещение.

Что касается механической части, то новый Superb Combi поступит в продажу с двумя двигателями: 1,5-литровым бензиновым eTSI мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 250 Нм и 2,0-литровый дизель TDI мощностью 150 л. с. и 340 Нм. Оба сочетаются с 7-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач DSG с двойным сцеплением и системой переднего привода. Бензиновый двигатель электрифицирован по технологии мягкого гибрида (MHEV) с напряжением 48 В.

Ampercar По материалам:

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