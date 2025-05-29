Цену строительства водопровода в Николаев снизили на 2,5 миллиарда — Finance.ua
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Цену строительства водопровода в Николаев снизили на 2,5 миллиарда

Казна и Политика
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Цену строительства водопровода в Николаев снизили более чем на 2,5 млрд грн — до 6,2 млрд грн. Сэкономленные средства могут использоваться для реализации других инфраструктурных проектов в сфере водоснабжения.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Он отметил, что правительству будут предлагать направить ресурсы в регионы, где ситуация с водоснабжением остается критической.
К примеру, водопровод для Томаковской и Мировской общин на Днепропетровщине, Болградский и Суворовский водопроводы на Одесщине, а также модернизация водозабора в городе Лубны Полтавской области.
«Это позволит обеспечить водой еще около 100 тысяч украинцев», — рассказал Кулеба.
По материалам:
Економічна Правда
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