Skoda выпустила оригинальный электрифицированный пикап премиум-класса (фото, видео) — Finance.ua

Skoda выпустила оригинальный электрифицированный пикап премиум-класса (фото, видео) Сегодня 06:05 — Технологии&Авто

Skoda выпустила оригинальный электрифицированный пикап премиум-класса (фото, видео), Фото: Skoda

Skoda Superb 2025 года получила нестандартную модификацию. Флагманскую модель превратили в оригинальный пикап. Его разработали студенты Академии Skoda. Он станет сервисным авто на знаменитых велогонках Tour de France.

Подробности раскрыли на официальном сайте Skoda.

Проект посвятили 130-летию чешского автопроизводителя. За основу взяли дорогостоящий премиальный вариант Skoda Superb Laurin&Klement. Пикап назвали L&K 130.

У Skoda Superb срезали заднюю часть и создали небольшую грузовую платформу. Она украшена гофрированным металлом, а ее задний борт выдвигается подобно ящику.

Задняя дверь Skoda Superb стала сдвижной. Кроме того, в кузове и на крыше установили крепеж для перевозки велосипедов.

Фото: Skoda

Также появились особые 19-дюймовые диски и диодная подсветка решетки радиатора. Кузов и дорогой кожаный интерьер получили особую окраску с логотипами 130 years («130 лет»).

Фото: Skoda

В салоне установили дополнительные дисплеи, чтобы следить за велогонками. Кроме того, вместо одного из задних сидений появился холодильник с напитками для соревнований.

Фото: Skoda

Пикап Skoda L&K 130 электрифицирован. Для доработки выбрали плагин-гибрид Superb с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором общей мощностью 204 л.с.

Фокус По материалам:

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