Skoda выпустила оригинальный электрифицированный пикап премиум-класса (фото, видео) — Finance.ua
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Skoda выпустила оригинальный электрифицированный пикап премиум-класса (фото, видео)

Технологии&Авто
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Skoda выпустила оригинальный электрифицированный пикап премиум-класса (фото, видео)
Skoda выпустила оригинальный электрифицированный пикап премиум-класса (фото, видео), Фото: Skoda
Skoda Superb 2025 года получила нестандартную модификацию. Флагманскую модель превратили в оригинальный пикап. Его разработали студенты Академии Skoda. Он станет сервисным авто на знаменитых велогонках Tour de France.
Подробности раскрыли на официальном сайте Skoda.
Проект посвятили 130-летию чешского автопроизводителя. За основу взяли дорогостоящий премиальный вариант Skoda Superb Laurin&Klement. Пикап назвали L&K 130.
У Skoda Superb срезали заднюю часть и создали небольшую грузовую платформу. Она украшена гофрированным металлом, а ее задний борт выдвигается подобно ящику.
Задняя дверь Skoda Superb стала сдвижной. Кроме того, в кузове и на крыше установили крепеж для перевозки велосипедов.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Также появились особые 19-дюймовые диски и диодная подсветка решетки радиатора. Кузов и дорогой кожаный интерьер получили особую окраску с логотипами 130 years («130 лет»).
Фото: Skoda
Фото: Skoda
В салоне установили дополнительные дисплеи, чтобы следить за велогонками. Кроме того, вместо одного из задних сидений появился холодильник с напитками для соревнований.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Пикап Skoda L&K 130 электрифицирован. Для доработки выбрали плагин-гибрид Superb с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором общей мощностью 204 л.с.
По материалам:
Фокус
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