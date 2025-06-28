Как часто нужно перезагружать смартфон и почему — Finance.ua

Как часто нужно перезагружать смартфон и почему Сегодня 05:01 — Технологии&Авто

Как часто нужно перезагружать смартфон и почему

Перезагрузка вашего смартфона примерно раз в неделю может быть полезна, чтобы «облегчить» его работу, однако это не строгое правило. Все зависит от того, как интенсивно вы пользуетесь устройством. В то же время слишком часто перезагрузка без необходимости может быть неудобной, поскольку многие приложения теряют временные данные.

Почему и когда перезагрузка может пойти на пользу, говорит Oboz.ua.

Очистка оперативной памяти (RAM)

Приложения, даже после закрытия, могут оставлять фоновые процессы, которые нагружают память. Перезагрузка полностью очищает RAM.

Улучшение быстродействия

Телефон начинает работать быстрее после перезагрузки, особенно, если он долго не выключался.

Решение мелких сбоев и ошибок

Если приложения зависают, не открываются или телефон ведет себя нестабильно — перезагрузка часто помогает.

Обновление системных процессов

Некоторые обновления используются только после перезапуска системы.

Уменьшение нагрева и энергопотребления

Фоновые процессы могут сильно нагружать процессор. Перезагрузка прекращает многие из них.

Когда устройство обязательно нужно перезагружать:

после загрузки обновлений ОС или системных приложений;

если телефон стал заметно медленнее;

если появляются ошибки или глюки;

если не работает интернет, Bluetooth, GPS и т. д.

Вместо перезагрузки можно попробовать очистить кэш приложений вручную, прекратить ненужные фоновые процессы и обновить ПО. Это частично заменит эффект перезагрузки, однако, на это, очевидно, уйдет больше времени.

Многие современные смартфоны имеют функцию автоматической перезагрузки по расписанию. Ее можно настроить на ночь раз в неделю или две — это сделает процесс незаметным.

Обозреватель По материалам:

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