Skoda возобновляет поставки автомобилей в Украину — Finance.ua

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Skoda возобновляет поставки автомобилей в Украину

Сегодня 06:19Технологии&Авто
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Skoda возобновляет поставки автомобилей в УкраинуSkoda возобновляет поставки автомобилей в Украину
Крупнейший автопроизводитель Skoda Auto возобновит поставки машин в Украину. Новые автомобили прибудут уже в июне.
Об этом сообщает Reuters.
Чешский автопроизводитель заявил, что 80 машин будут поставлены первой партией в полуразобранном виде и собраны на заводе его партнера Eurocar.
Из готовых автомобилей демонтируются двигатель, коробка передач, передний мост, задний мост, колеса и в версии 4×4 — карданный вал.
«Любое увеличение объемов производства будет зависеть от того, как будет развиваться война», — отмечается в заявлении Skoda.
Что касается моделей, то речь идет о внедорожниках Kodiaq и Karoq.
Отметим, в апреле в Украине было реализовано 1242 новых автомобиля, при этом за счет нулевой ставки растаможки увеличились продажи Mercedes-Benz и BMW.
По материалам: Діло
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