Skoda прекратит выпуск трех моделей после введения Евро-7 — Finance.ua

Skoda прекратит выпуск трех моделей после введения Евро-7 Сегодня 01:10 — Технологии&Авто

Skoda прекратит выпуск трех моделей после введения Евро-7

Объявление нового стандарта Евро-7 в конце прошлого года уже вызвало недовольство автопроизводителей и потребителей. Новые требования к одобрению новых автомобилей являются настоящим вызовом для всей индустрии, который будет иметь ужасные последствия.

Ассоциация европейских автопроизводителей ACEA, возглавляемая Лукой де Мео, уже выразила свое несогласие в дополнение к обсуждению возможной задержки вступления в силу стандарта.

Цены на новые автомобили уже выросли и вырастут еще в середине десятилетия с дополнительными технологиями, чтобы отвечать новым требованиям. Однако некоторые модели могут вообще исчезнуть из-за неприбыльности.

Первыми пострадают компактные автомобили, и по сообщению профсоюзов заводов Skoda ситуацию нужно пересмотреть.

Президент рабочего совета Skoda Ярослав Повшик выделил три модели, имеющие большие шансы рано завершить свое поколение и не иметь замены.

Производство Skoda Kamiq, Scala и Fabia может быть завершено, если стандарт Евро-7 будет внедрен в 2026 году. Это будет означать лишение производителя очень важного объема продаж для бренда.

Указанные три модели составляют 31% общих продаж производителя. Kamiq, рестайлинг которого дебютирует в 2023 году, завершил прошлый год с 96 300 проданными экземплярами, за ним следует Fabia с 92 700 единицами и далеко позади Scala с 39 500 единицами.

В профсоюзе Skoda особо подчеркивают, что исчезновение трех моделей было бы следствием значительного повышения цены, что сделало бы их действительно непригодными для продажи.

Президент рабочего совета Skoda и коллега из Volkswagen Даниэла Кавалло проведут встречу в Брюсселе в следующем апреле, передавая транспортной комиссии свою обеспокоенность этой ситуацией.

Самой главной проблемой после остановки производства трех моделей может стать сокращение рабочих мест, о чем ACEA также объявила.

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Телеканал 24 По материалам:

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