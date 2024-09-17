Skoda представила самый длинный в мире трамвай (фото) — Finance.ua
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Skoda представила самый длинный в мире трамвай (фото)

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Skoda представила самый длинный в мире трамвай (фото)
Skoda представила самый длинный в мире трамвай (фото)
Чешский производитель Škoda Group официально представил самый длинный в мире трамвай — 60-метровый Škoda ForCity Smart 38T. Он курсирует в немецком Мангейме — третьем по величине городе в земле Баден-Вюртемберг.
Об этом пишет ЦТС.
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Этот трамвай разработан для компании Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV), занимающейся общественным транспортом в регионе.
60-метровый Škoda ForCity Smart 38T имеет шесть вагонов. Его вместимость составляет 368 пассажиров, из них 144 сидячих места. Трамвай рассчитан на ширину колеи 1000 мм.
Максимальная скорость этого трамвая — 80 километров в час. Он был испытан в Пльзене в Чехии.
Предыдущий рекорд принадлежал трамваю Urbos, произведенному испанской компанией CAF. Его длина составляет 55,9 м. Трамвай состоит из девяти вагонов и курсирует в Будапеште.
Мангейм заказал у Škoda 12 трамваев указанной модели. Контракт на поставку был подписан еще в 2018 году, стоимость сделки составляет 250 млн евро.
Тогда было решено, что трамваи будут разной длины. Позже немецкий город заказал у чешского производителя еще 34 трамвая. Поставки запланированы до конца 2026 года.
Эти трамваи производят на заводах Skoda в Пльзене и Skoda Transtech в Финляндии.
По материалам:
Центр транспортних стратегій
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