Skoda начала производство двух новых кроссоверов — Finance.ua

Skoda начала производство двух новых кроссоверов Сегодня 22:50 — Технологии&Авто

Skoda начала производство двух новых кроссоверов

Чешская компания Skoda объявила о запуске серийного производства своего нового электрического кроссовера Enyaq и его купевидной версии под названием Enyaq Coupe. Сборку новинок наладили на заводе в чешском городе Млада-Болеслав, передает пресс-служба компании.

Skoda Enyaq и Enyaq Coupe выпускают на той же гибкой производственной линии, что и новые Elroq и Octavia. За день на предприятии могут собирать до 300 автомобилей нового семейства.

«Это первый завод Volkswagen Group в Европе, где топливные и электрические модели производятся бок о бок, что позволяет быстро адаптироваться к изменениям потребительского спроса», — говорится в пресс-релизе Skoda.

Помимо сборки новых Skoda Elroq и Enyaq, предприятие в Млада-Болеславе производит аккумуляторы для этих электроавто на платформе MEB.

Напомним, новое семейство Skoda Enyaq пришло на смену первой полностью электрической серийной модели чешского производителя. Эти электрокроссоверы предлагаются с тремя вариантами силовых установок мощностью от 204 до 286 л.с. и двумя вариантами питающих элементов. Enyaq 60 и Enyaq 85 имеют один двигатель на задней оси, в то время как Enyaq 85x получил полный привод и двухмоторную силовую установку. Запас хода Skoda Enyaq превышает 580 километров по циклу WLTP, а Enyaq Coupe может проезжать без подзарядки около 600 километров.

MMR По материалам:

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