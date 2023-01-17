Skoda, Kia, Nissan и другие. Ряд автомобильных брендов заблокировали приложения в россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Skoda, Kia, Nissan и другие. Ряд автомобильных брендов заблокировали приложения в россии

Фондовый рынок
11
Skoda, Kia, Nissan и другие. Ряд автомобильных брендов заблокировали приложения в россии
Skoda, Kia, Nissan и другие. Ряд автомобильных брендов заблокировали приложения в россии
Сразу несколько автопроизводителей заблокировали на территории россии работу своих мобильных приложений, в том числе Skoda, Kia и Nissan.
Об этом сообщает «Медуза».
Речь идет о приложениях, которые позволяют, в частности, дистанционно запускать двигатель, отслеживать местонахождение автомобиля и контролировать его техническое состояние.
За последние несколько недель в рф прекратили работу программы Skoda, Kia, Infiniti и Nissan. Производители этих автомобилей отправляли официальным дилерам уведомления о дальнейшем отключении сервисов.
Также в россии недоступно и сервисное приложение Porsche. Его поддержку отключили летом 2022 года, причем дилеров об этом заранее не предупредили. Кроме того, с перебоями работают и мобильные приложения Land Rover и Jaguar.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.