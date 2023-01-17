Skoda, Kia, Nissan и другие. Ряд автомобильных брендов заблокировали приложения в россии — Finance.ua

Skoda, Kia, Nissan и другие. Ряд автомобильных брендов заблокировали приложения в россии Сегодня 23:05 — Фондовый рынок

Skoda, Kia, Nissan и другие. Ряд автомобильных брендов заблокировали приложения в россии

Сразу несколько автопроизводителей заблокировали на территории россии работу своих мобильных приложений, в том числе Skoda, Kia и Nissan.

Об этом сообщает «Медуза».

Речь идет о приложениях, которые позволяют, в частности, дистанционно запускать двигатель, отслеживать местонахождение автомобиля и контролировать его техническое состояние.

За последние несколько недель в рф прекратили работу программы Skoda, Kia, Infiniti и Nissan. Производители этих автомобилей отправляли официальным дилерам уведомления о дальнейшем отключении сервисов.

Также в россии недоступно и сервисное приложение Porsche. Его поддержку отключили летом 2022 года, причем дилеров об этом заранее не предупредили. Кроме того, с перебоями работают и мобильные приложения Land Rover и Jaguar.

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