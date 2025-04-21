Складной iPhone получит функцию, как у Samsung Galaxy Z Fold (фото) — Finance.ua

Складной iPhone получит функцию, как у Samsung Galaxy Z Fold (фото) Сегодня 04:30 — Фондовый рынок

Складной iPhone получит функцию, как у Samsung Galaxy Z Fold (фото)

Apple готовит к выпуску свой первый складной iPhone, и свежие утечки раскрывают одну из самых интересных особенностей будущего устройства — подэкранную фронтальную камеру, как у Samsung Galaxy Z Fold. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Digital Chat Station в своих соцсетях.

Согласно утечке, внутренний экран iPhone Fold получит почти невидимую камеру под экраном, тогда как фронтальная камера на внешнем дисплее будет расположена в привычном вырезе. Подобное решение уже применялось в Galaxy Z Fold 3 и хранится в Galaxy Z Fold 6, но его до сих пор подвергают критике за среднее качество снимков. Это связано с тем, что экран мешает свету попадать на детектор, ухудшая итоговое изображение.

Тем не менее, подэкранные камеры позволяют сделать дисплей по-настоящему цельным и безрамочным. Ожидается, что камера Apple будет использоваться преимущественно для видеозвонков, тогда как основная селфи-съемка останется за внешней камерой.

Инсайдер также сообщил, что гибкий экран iPhone будет иметь диагональ 7,76 дюйма с разрешением 2713×1920 пикселей, а внешний дисплей — 5,49 дюйма с разрешением 2088×1422 пикселя. Такой подход ближе к компактному стилю Pixel Fold и OPPO Find N2, а не вытянутому форм-фактору Samsung. Официальный анонс может состояться уже в 2025 году.

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itechua По материалам:

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