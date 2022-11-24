Скифское золото, оружие, элитные автомобили: СБУ помешала вывозу за границу имущества (фото) — Finance.ua

Скифское золото, оружие, элитные автомобили: СБУ помешала вывозу за границу имущества (фото) Сегодня 19:33 — Криминал

Служба безопасности разыскала активы президента АО «Мотор Сич» на сотни миллионов гривен. Это имущество пытались скрыто вывезти из Украины во избежание его ареста в рамках уголовного производства.

Об этом пишет сайт СБУ.

Среди изъятого — раритетные автомобили и огнестрельное оружие, а также Скифское золото и предметы античных времен и Киевской Руси.

В результате следственно-оперативных действий установлены участники сделки. Ими оказались несколько руководителей структурных подразделений завода.

Именно они пытались скрыть имущество своего председателя на территории подконтрольных коммерческих структур. В дальнейшем чиновники планировали нелегально вывезти «активы» за пределы нашего государства.

Впрочем, контрразведчики и следователи СБУ сработали на опережение, своевременно установили местонахождение этих тайников и их организаторов.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли:

7 элитных автомобилей, в том числе 4 раритетных;

катер;

3 охотничьих ружья и винтовку;

обилие предметов старины народов Европы.

Все имущество направлено на экспертизу. Продолжаются меры по наложению на него ареста.

Фото з сайта СБУ

Кроме того, СБУ разоблачила других представителей ближайшего окружения «любителя Искандера-М», которые склоняли работников завода к сбору подписей под «коллективным обращением» по поводу смягчения меры пресечения для их руководителя.

Фото з сайта СБУ

Для этого применяли к людям психологическое давление, угрожая увольнением и последующими «последствиями».

Напомним, что контрразведка и следователи СБУ задержали президента АО Мотор Сич и руководителя одного из Департаментов предприятия в октябре этого года.

Сайт СБУ

Фото з сайта СБУ

По данным следствия, руководство завода в Запорожье наладило транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в рф.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступной деятельности и привлечению к ответственности виновных лиц.

Меры по блокированию правонарушений проводились сотрудниками Департамента контрразведки и Главного следственного управления СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

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