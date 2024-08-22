Скидки на страхование ко Дню Независимости Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Скидки на страхование ко Дню Независимости Украины

Страхование
26
Скидки на страхование ко Дню Независимости Украины
Скидки на страхование ко Дню Независимости Украины
Finance.ua Страхование подготовили для вас специальные предложения на страховые продукты только ко Дню независимости нашей Украины.
По промокоду FINANCE8 вы можете получить:
🎁 -17% на Автогражданку
🎁 10% кешбэка на банковскую карту при покупке Зеленой карты
🎁 -200 гр н на Туристическое страхование
📅 Акция действует только до 31.08!
Внесите вклад в свой комфорт и спокойствие — выбирайте надежное страхование с выгодой!
🇺🇦 Слава Украине!

Оформить страхование можно по ссылке.

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.