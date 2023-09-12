Скандал со срывом украинской атаки в Крыму: в Сенате США требуют провести расследование в отношении Маска — Finance.ua

Скандал со срывом украинской атаки в Крыму: в Сенате США требуют провести расследование в отношении Маска Сегодня 11:13 — Фондовый рынок

Скандал со срывом украинской атаки в Крыму: в Сенате США требуют провести расследование в отношении Маска

Американский сенатор-демократ Элизабет Уоррен потребовала провести расследование в отношении Илона Маска и компании SpaceX из-за скандала с блокированием спутниковой сети Starlink во время атаки Украины на российский флот в Крыму.

Об этом пишет Bloomberg

«Конгрессу необходимо расследовать, что здесь произошло, и есть ли у нас адекватные инструменты, чтобы гарантировать, что внешняя политика проводится правительством, а не одним миллиардером», — заявила Уоррен.

Уоррен, член Комитета вооруженных сил, также хочет, чтобы Министерство обороны изучило свои контрактные отношения с компанией.

Глава комитета по вооруженным силам Джек Рид также обеспокоен этой проблемой.

Напомним, в биографии Илона Маска, отрывок из которой обнародовал телеканал CNN, говорится, что он в прошлом году воспрепятствовал украинской атаке на российский военно-морской флот, втайне отключив Starlink у побережья Крыма.

Маск ответил, что не отключал Starlink возле Крыма, но отказал Украине в просьбе его активировать.

Слово і Діло По материалам:

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