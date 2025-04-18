Скандал с Центром Минобороны: за $8000 помогали мужчинам избегать мобилизации — видео Сегодня 16:15 — Криминал

Скандал с Центром Минобороны: за $8000 помогали мужчинам избегать мобилизации — видео

Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии руководства Минобороны сообщили о подозрении действующему офицеру одного из Центров Министерства обороны Украины, организовавшему схему незаконного бронирования военнообязанных.

Об этом пишет ГБР

За деньги офицер устраивал своих «клиентов» на гражданские должности в структуре Центра и других подразделениях Минобороны.

Благодаря связям и служебным полномочиям фигурант оказал влияние на должностных лиц ТЦК, которые и вносили соответствующие сведения в реестр.

Стоимость таких услуг составляла от 8 до 10 тысяч долларов США. Деньги офицер получал наличными, на банковские карты или в криптовалюте.

Трудоустроенные «сотрудники» фактически никогда не выходили на работу и не выполняли никаких обязанностей. Сейчас следователи проверяют подлинность приказов о назначении и выясняют, могли ли эти лица еще и получать заработную плату.

По предварительным данным, услугами злоумышленника могли воспользоваться не менее 50 человек.

Офицер был задержан «на горячем» — при получении 8 тысяч долларов США. Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды, совершенном повторно (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Проведены обыски по местам жительства фигуранта, его сообщников, должностных лиц ТЦК и «клиентов». Изъяты документы о бронировании, переписки и другие доказательства получения взяток.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг причастных к схеме, в том числе среди должностных лиц Минобороны, Вооруженных Сил Украины, ТЦК и правоохранительных органов.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Офиса Генерального прокурора.

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