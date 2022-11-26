Ситуация значительно сложнее, чем в 2008 и 2000 годах — миллиардер из США сделал прогноз относительно дальнейшего развития экономики — Finance.ua
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Ситуация значительно сложнее, чем в 2008 и 2000 годах — миллиардер из США сделал прогноз относительно дальнейшего развития экономики

Мир
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Ситуация значительно сложнее, чем в 2008 и 2000 годах — миллиардер из США сделал прогноз относительно дальнейшего развития экономики
Ситуация значительно сложнее, чем в 2008 и 2000 годах — миллиардер из США сделал прогноз относительно дальнейшего развития экономики
Американский миллиардер и венчурный капиталист Дуглас Леоне сделал тревожное заявление о глобальной экономике и поделился своим прогнозом относительно дальнейшего развития событий, сообщает CNBC.
По мнению американского бизнесмена, экономический спад в 2022 году в разы хуже двух предыдущих рецессий. Леон добавил, что в современных условиях больше вызовов.
Дуглас Леоне, капитал которого Forbes оценивает в 5,4 миллиарда долларов, выделил несколько важных аспектов, актуальных в современном мире:
  • глобальный кризис;
  • центробанки активно поднимают процентные ставки;
  • энергетический кризис;
  • у потребителей начинают кончаться деньги;
  • геополитические вызовы
«Я думаю, что сегодня ситуация гораздо сложнее, чем в 2008 и 2000 годах», — подчеркнул миллиардер.

Прогноз для технологического сектора

Лидеры компаний из технологического сектора и инвесторы вынуждены учитывать актуальную монетарную политику центробанков и ухудшение макроэкономических условий. К тому же с начала процессов поднятия ставок и пересмотра политики, которая была во время пандемии, акции технологических компаний теряют позиции на фондовом рынке.
Леоне считает, что обновления технологического сектора не стоит ждать до 2024 года. Например, после кризиса в 2000 году ряд публичных компаний не смог восстановиться в течение 10 лет. Бизнесмен добавил, что нужно готовиться к тому, что в течение длительного промежутка времени факторы воздействия будут следующие:
  • сокращение объемов денег у потребителей;
  • падение спроса;
  • техкомпании будут уменьшать свои бюджеты.
Миллиардер добавил, что находящиеся на стадии формирования компании из частного сектора испытывают меньшее влияние по сравнению с фирмами на более поздних стадиях развития, поскольку последние более чувствительны к изменениям на публичном рынке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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