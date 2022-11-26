Ситуация значительно сложнее, чем в 2008 и 2000 годах — миллиардер из США сделал прогноз относительно дальнейшего развития экономики Сегодня 21:25 — Мир

Ситуация значительно сложнее, чем в 2008 и 2000 годах — миллиардер из США сделал прогноз относительно дальнейшего развития экономики

Американский миллиардер и венчурный капиталист Дуглас Леоне сделал тревожное заявление о глобальной экономике и поделился своим прогнозом относительно дальнейшего развития событий, сообщает CNBC

По мнению американского бизнесмена, экономический спад в 2022 году в разы хуже двух предыдущих рецессий. Леон добавил, что в современных условиях больше вызовов.

Дуглас Леоне, капитал которого Forbes оценивает в 5,4 миллиарда долларов, выделил несколько важных аспектов, актуальных в современном мире:

глобальный кризис;

центробанки активно поднимают процентные ставки;

энергетический кризис;

у потребителей начинают кончаться деньги;

геополитические вызовы

«Я думаю, что сегодня ситуация гораздо сложнее, чем в 2008 и 2000 годах», — подчеркнул миллиардер.

Прогноз для технологического сектора

Лидеры компаний из технологического сектора и инвесторы вынуждены учитывать актуальную монетарную политику центробанков и ухудшение макроэкономических условий. К тому же с начала процессов поднятия ставок и пересмотра политики, которая была во время пандемии, акции технологических компаний теряют позиции на фондовом рынке.

Леоне считает, что обновления технологического сектора не стоит ждать до 2024 года. Например, после кризиса в 2000 году ряд публичных компаний не смог восстановиться в течение 10 лет. Бизнесмен добавил, что нужно готовиться к тому, что в течение длительного промежутка времени факторы воздействия будут следующие:

сокращение объемов денег у потребителей;

падение спроса;

техкомпании будут уменьшать свои бюджеты.

Миллиардер добавил, что находящиеся на стадии формирования компании из частного сектора испытывают меньшее влияние по сравнению с фирмами на более поздних стадиях развития, поскольку последние более чувствительны к изменениям на публичном рынке.

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Телеканал 24 По материалам:

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