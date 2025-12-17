Ситуация в Одесской области приобрела статус государственного уровня: что это значит
Чрезвычайная ситуация, возникшая в результате массированной атаки врага по энергетической инфраструктуре Одесщины, приобрела статус чрезвычайной ситуации государственного уровня.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
«Чрезвычайная ситуация, возникшая в результате массированной атаки врага по энергетической инфраструктуре Одесщины, приобрела статус чрезвычайной ситуации государственного уровня», — написал он в Телеграм.
Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Одесской областной военной администрации, рассказал Кипер.
Основанием стали последствия российской атаки по объектам энергетики за последнее время, приведшие к длительному — более трех суток — нарушению нормальных условий жизнедеятельности более 50 тысяч жителей области, пояснил он.
Комиссия поручила начальникам военных администраций, председателям общин и органам Национальной полиции провести профилактическую и разъяснительную работу с предпринимателями.
О чем идет речь
Необходимость минимального использования иллюминации и декоративного освещения для экономии электроэнергии для населения и объектов критической инфраструктуры.
«Кроме того, принято решение о дополнительном направлении части средств резервного фонда в общины для пополнения запасов горюче-смазочных материалов», — говорится в сообщении.
«Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы генераторов, питающих объекты критической инфраструктуры: больницы, учебные заведения, пункты несокрушимости и другие жизненно важные учреждения», — отметил он.
Поделиться новостью
Также по теме
С 1 января 2026 года растут штрафы за нарушение трудового законодательства: новые суммы
В ВР обязали министров отчитываться перед увольнением — законопроект
Где сейчас меньше всего очереди на границе
Польша планирует отменить специальный закон для украинцев
Ситуация в Одесской области приобрела статус государственного уровня: что это значит
⛽️ Finance.ua дарит вам 4 сертификата на топливо по 2000 грн!