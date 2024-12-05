Ситуация в энергосистеме сложная — Укрэнерго предупреждает об отключении света во всех регионах Сегодня 10:58 — Энергетика

Ситуация в энергосистеме сложная — Укрэнерго предупреждает об отключении света во всех регионах

Продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему. Необходимость экономного потребления электроэнергии сохраняется в течение всех суток.

Актуальный график отключений в вашем регионе узнайте на сайте и официальных страницах вашего облэнерго в соцсетях. Об этом 5 декабря сообщили в Укрэнерго.

Потребление остается высоким и отвечает сезонным показателям.

5 декабря по состоянию на 9:30 его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня — в среду. 4 декабря суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 3,7% выше максимума в предыдущий рабочий день — во вторник, 3 декабря.

Напоминаем, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться уже после одиннадцати массированных атак россиян, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. На энергообъектах продолжаются аварийные ремонты. Почасовые отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса сегодня вынужденно используются во всех регионах. Ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно возможны и изменения в применении мер ограничения. Актуальный график применения отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго)", — отметили в Укрэнерго.

Импорт будет проходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 12 447 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 851 МВт.

Informator По материалам:

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