Ситуация в энергосистеме сложная — Укрэнерго предупреждает об отключении света во всех регионах — Finance.ua
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Ситуация в энергосистеме сложная — Укрэнерго предупреждает об отключении света во всех регионах

Энергетика
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Ситуация в энергосистеме сложная — Укрэнерго предупреждает об отключении света во всех регионах
Ситуация в энергосистеме сложная — Укрэнерго предупреждает об отключении света во всех регионах
Продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему. Необходимость экономного потребления электроэнергии сохраняется в течение всех суток.
Актуальный график отключений в вашем регионе узнайте на сайте и официальных страницах вашего облэнерго в соцсетях. Об этом 5 декабря сообщили в Укрэнерго.
Потребление остается высоким и отвечает сезонным показателям.
5 декабря по состоянию на 9:30 его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня — в среду. 4 декабря суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 3,7% выше максимума в предыдущий рабочий день — во вторник, 3 декабря.
Напоминаем, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться уже после одиннадцати массированных атак россиян, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. На энергообъектах продолжаются аварийные ремонты. Почасовые отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса сегодня вынужденно используются во всех регионах. Ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно возможны и изменения в применении мер ограничения. Актуальный график применения отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго)", — отметили в Укрэнерго.
Импорт будет проходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 12 447 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 851 МВт.
По материалам:
Informator
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